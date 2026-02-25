錯過再等1年！彰化縣屋頂太陽光電補助最高30萬元

為加速推動綠能發展，彰化縣政府即日起到11月30日，受理家戶屋頂設置太陽光電申請，每瓩補助3000元，最高可領30萬元，11月30日止 。縣府表示，補助審查採取「先到先審」原則，由於預算只有4500萬元經費，用罄時，縣府將提前停止補助申請。

彰化縣政府經濟暨綠能開發處表示，凡在彰化縣轄內私有建築物屋頂設置太陽光電設備，且建築頂層面積在1千平方公尺以下、非政府機關所有或出資興建者，都可提出申請 。補助金額依裝置容量計算，每瓩（kW）可獲得獎勵金3000元 。為了落實獎勵普惠，單一幢建築物的累計獎勵金上限達30萬元 。

縣府指出，為配合經濟部推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，縣府透過設立單一服務窗口與辦理說明會，有效排除民眾申請疑慮，並將常見問題（Q&A）公開於官方網站，方便民眾查閱。

縣府表示，這項計畫需特別注意的是，若屬依法令負有設置義務者（如特定工廠申請用地計畫、用電大戶等），則不具本計畫申請資格，此外，為確保發電效率與安全，補助設備必須為「新品」，且須符合經濟部標準檢驗局公告的「台灣高效能太陽光電模組技術規範」。