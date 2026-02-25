彰化踩街嘉年華3月7日登場 表演多元還有濃濃異國風
彰化市公所舉辦的「半線古城慶典之都」系列活動，3月7日晚間6時起，將舉辦「踩街國際嘉年華」，參演隊伍融合異國與在地表演元素，8時起在旭光西路舉辦晚會，邀請知名歌手向蕙玲及陳忻玥演唱，還可摸大獎，市長林世賢表示，歡迎民眾前來踩街，遊彰化古城。
市公所指出，「踩街國際嘉年華」分兩條路線進行，一條為創意提燈踩街造型競賽活動踩街路線，將從成功社區活動中心前旭光西路出發，沿民生南路、民生路、永樂街、民族路、曉陽路、旭光西路，共有41隊團體組報名參加競賽，獎項有15名，獎金最高5萬元；今年新增家庭組，計有150組報名參加，成員從旭光西路出發到慶安宮每隊可領取小吃券800元，小吃配合店家有24家，使用期限3月7日至3月15日。
另一條為表演隊伍路線，以彰化市公所為起點，繞行光復路-和平路-三角公園-民族路-曉陽路-旭光西路。這次表演隊伍融合異國與在地表演元素，邀請曼加非洲戰鼓團、安地斯樂團、菎萊布達亞旺、鳳天神鼓、新新向榮舞團、斯莉甘蒂舞團、布托格德魯克舞蹈團、彰化縣新移民協會以及鹿頂舞蹈團、身聲跨劇場、麗寶樂園、缺席舞團、舞媂創意舞蹈團、直排輪、獨輪車與在地學校管樂等表演。
當天晚上8時起，在旭光西路登場的「半線古城慶典之都晚會」，邀請知名歌手向蕙玲及陳忻玥會現場演唱，與民眾一起同樂；此外，將會對踩街比賽的得獎團隊頒獎，並邀前三名得獎團隊現場表演。摸彩獎品則包括禮券2萬元整、咖啡機、微波爐等多項實用家電。
市長林世賢表示，踩街國際嘉年華將邀請彰化市友好城市日本大分縣玖珠町及岡山縣津山市的貴賓參與踩街盛會，這次活動感謝在地企業矽品精密工業、財團法人日月光文教基金會的大力支持。有關「踩街國際嘉年華」及「半線古城慶典之都晚會」詳情，可洽詢彰化市公所社會課（04）7222141分機1713、1716。
