彰化踩街嘉年華3月7日登場 表演多元還有濃濃異國風

彰化市公所舉辦的「半線古城慶典之都」系列活動，3月7日晚間6時起，將舉辦「踩街國際嘉年華」，參演隊伍融合異國與在地表演元素，8時起在旭光西路舉辦晚會，邀請知名歌手向蕙玲及陳忻玥演唱，還可摸大獎，市長林世賢表示，歡迎民眾前來踩街，遊彰化古城。

市公所指出，「踩街國際嘉年華」分兩條路線進行，一條為創意提燈踩街造型競賽活動踩街路線，將從成功社區活動中心前旭光西路出發，沿民生南路、民生路、永樂街、民族路、曉陽路、旭光西路，共有41隊團體組報名參加競賽，獎項有15名，獎金最高5萬元；今年新增家庭組，計有150組報名參加，成員從旭光西路出發到慶安宮每隊可領取小吃券800元，小吃配合店家有24家，使用期限3月7日至3月15日。

另一條為表演隊伍路線，以彰化市公所為起點，繞行光復路-和平路-三角公園-民族路-曉陽路-旭光西路。這次表演隊伍融合異國與在地表演元素，邀請曼加非洲戰鼓團、安地斯樂團、菎萊布達亞旺、鳳天神鼓、新新向榮舞團、斯莉甘蒂舞團、布托格德魯克舞蹈團、彰化縣新移民協會以及鹿頂舞蹈團、身聲跨劇場、麗寶樂園、缺席舞團、舞媂創意舞蹈團、直排輪、獨輪車與在地學校管樂等表演。

當天晚上8時起，在旭光西路登場的「半線古城慶典之都晚會」，邀請知名歌手向蕙玲及陳忻玥會現場演唱，與民眾一起同樂；此外，將會對踩街比賽的得獎團隊頒獎，並邀前三名得獎團隊現場表演。摸彩獎品則包括禮券2萬元整、咖啡機、微波爐等多項實用家電。