台中非洲豬瘟豬場陳姓父子被起訴 中市農業局回應

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人；台中市農業局表示，中央已公告明年1月1日起全國全面禁止廚餘養豬，台中市有38家廚餘養豬場，目前有5家養豬場申請第1階段轉型，申請書件資料皆已審查完。32家養豬場申請AIOT（廚餘蒸 煮溫度及影像監視系統）再利用廚餘餵養豬隻，並由環保、農業兩局配合環境部及農業部現場查核。

檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，罔顧廚餘蒸煮是防堵疫情重要防線，反覆「上傳舊照」規避稽查，豬瘟爆發隱匿死豬數量、將死豬交非法業者處理，還將30頭疑染疫、未逾停藥期的豬送屠宰場拍賣，依偽造文書、詐欺起訴2人。

疫情爆發後，台中市政府也被質疑稽查和處理過程有問題；台中市農業局表示，農業部去年10月23日公告廚餘禁止餵豬，自民國115年起逐步推動禁用廚餘餵豬政策，轉型期間繼續使用廚餘之養豬業者，應完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，並經中央地方跨部會聯合檢查合格，方得使用環境部所公布之正面表列廚餘，並決議全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限明訂為115年12月31日止，明年1月1日起全國全面禁止廚餘養豬。

農業局表示，台中市有38家廚餘養豬場，目前有5家養豬場申請第1階段轉型，申請書件資料皆已審查完畢。32家養豬場申請AIOT再利用廚餘餵養豬隻，並由環保、農業兩局配合環境部及農業部現場查核。農業局說，梧棲此養豬案場已停養，未提出申請要再飼養。