惡劣！台中旱溪邊坡驚見新「平台」竟藏大量垃圾 市議員要求徹查

台中市大里區吉善路近旱溪邊坡「三不管地帶」驚爆遭傾倒大量建築裝潢廢棄物，居民年後發現，邊坡出現水泥舖面和用塑膠棧板搭建的平台企圖掩蓋，一旁的廢棄工寮被倒滿碎磁磚。市議員張芬郁接獲陳情，要求市府加速徹查。環保局表示，全案已送法辦，並加強巡查；警方說，依法偵辦。

張芬郁昨天下午在大里市前市民代表黃財、王姓住戶等人陪同下，搬開塑膠棧板，直呼太恐怖，下方全是廢棄物。一旁還有一間廢棄工寮，也倒滿破碎磁磚及一間往溪底排放糞便水的簡易廁所。

居民表示，去年就有發現不明車輛進出及焚燒異味，曾經向環保局檢舉，後來發現河道邊坡附近用木板、鐵皮圍成高牆，今年過年期間，又聽見施工聲響，年後大年初五，就看見邊坡出現水泥舖面和用塑膠棧板搭建的平台。

黃財表示，居民擔心豪雨季造成邊坡塌陷，也憂心堆置大廢裝潢廢棄物，若發生火警一發不可收拾。

張芬郁表示，接獲居民陳情前往查看，發現業者利用邊坡傾倒廢棄物再搭建平台掩藏的行徑相當惡劣，為了進出還鋸掉樹木，嚴重破壞環境，居民長期檢舉求助無門。

張芬郁指出，旱溪往大里鳥竹圍公園的方向已整治的相當完善，往吉善路、吉善二街方向因沒有整治計劃，加上無法打通到東區六順路，變成三不管地帶，成為宵小傾倒廢棄物的隱蔽處，區域發展嚴重失衡，要求環保局和檢警單位必加速偵辦徹底解決問題，阻止危害再擴大。