廣角鏡／「白色聖鹿」玉山現蹤

聯合報／ 文／賴香珊
圖／玉管處提供
玉山國家公園管理處去年三月啟動園區野生動物監測調查，累積監測四萬四千小時、三萬六千多筆影像資料，記錄到卅種野生動物，包括台灣黑熊、藍腹鷴等珍稀或瀕危保育類動物；鏡頭還捕捉到有「山獸神」之稱的台灣水鹿，且是白化個體，毛色呈現白與淡棕，與一般深棕色的個體不同，猶如原住民邵族傳說的「白色聖鹿」。

玉管處表示，透過長期監測掌握野生動物分布與活動熱區，尤其可評估黑熊出沒區域與風險，可降低人熊衝突，營造共存環境。

