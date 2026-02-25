民調前夕 江啟臣固樁本命區 楊瓊瓔端政績

國民黨台中市長提名戰進入倒數階段，黨中央拍板三月底前以民調決定人選，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔雙雙展開密集拜會行程，基層動員、網路聲量同步加溫，雙方陣營各自規畫大型造勢活動，力拚衝高民調支持度。

黨中央動向牽動氣氛，國民黨主席鄭麗文昨在新北團拜時，肯定副市長劉和然展現風度，並以「若有更多劉和然，很多地方不會分裂」為例，強調團結。

此番談話在台中引發聯想，有藍營支持者直言，基層已高度焦慮，盼黨中央適時扮演整合角色，避免裂痕擴大。且雙方開始辦大型造勢活動，表示全力投注人力、物力資源，形同初選，戰爭越熱烈，日後要團結恐怕不易。

隨著戰火升溫，雙方支持者的空戰與摩擦漸浮上檯面。部分基層憂心兩強相爭恐傷團結，甚至傳出若黨中央遲未協調，將以不投票表達不滿。豐原社皮里長凃力旋爭取黨內議員提名，他反映參選人多期盼盡速定案，好讓「母雞」出線，帶動整體選情。

三月底民調在即，兩陣營比拚動員與曝光。江啟臣將於周日在豐原舉辦「山城見面會」，從本命區出發，象徵固樁意味濃厚。他近日在立法院新春團拜後於臉書發文，強調在「三黨不過半」的新局下，國會攻防挑戰前所未有，呼籲同仁共同維護國會形象、推動議事更順暢，展現副院長高度，也為地方布局暖身，企圖以穩健形象擴大外溢效應。

楊瓊瓔則主打「中央拚資源、地方拚建設」路線，團隊表示目前也正在規畫大型造勢。楊表示，站在國會殿堂，始終思考如何把最好資源帶回台中，並細數近年配合市政推動預算與法案的成果，強調要成為城市最強後盾。她更在貼文中直接點出民調期程區間，號召支持者接聽電話表態，陸空並進的催票節奏明顯加快。據悉，其團隊正籌劃大型造勢，盼在民調前凝聚聲勢。

國民黨資深議員表示，雙方在民調前夕的大型造勢，將成為觀察風向與凝聚度的重要指標。