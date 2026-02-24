私校聚落成形 帶動台中市北屯十四期生活圈推案升溫

台灣已連續10年出現出生人數負成長，少子化現象反而帶動私校就學風氣更加盛行，家庭持續提高教育投入，使學區條件在購屋決策中的影響力持續放大，不但直接反映在建商推案布局上，更帶動台中北屯十四期生活圈開發熱度升溫，吸引久樘、豐穀、精銳與華固等品牌建商進場卡位，形塑新一波房市關注熱區。

根據台中市教育局統計資料，北屯區擁有最多的實驗教育機構及私立學校，尤其十四期更是重兵布署，周邊集結衛道中學、明道普林斯頓國小與馬禮遜美國學校等具代表性的傳統名校與國際學校。

其中，衛道中學每年招生名額約825人，報考人數逾4,000人，錄取率僅約20%，顯示私校競爭激烈，也反映家長對該區文教環境的高度認同。在私校聚落逐步成形下，十四期生活圈所具備的文教條件，已成為支撐該區住宅市場需求的重要基本面之一。

隨著學區型需求逐步受到市場重視，久樘開發鎖定鄰近衛道中學推出「久樘水湳段新案」，產品規劃28至37坪、2至3房，瞄準自住型市場。基地同時串連十四期與水湳雙生活圈，並鄰近未來橘、綠線捷運交會的文心中清站，交通與日常生活機能條件完整。

該案預計於今年第1季進場，在學區條件與生活機能支撐下，被視為具備學區宅特性的代表性新案之一，也吸引重視教育環境與長期居住規劃的購屋族群關注。

還有，華固建設推出的「華固四季匯」，規劃26至40坪、2至3房的產品，根據實價登錄資料顯示，最高成交單價達76.4萬元，在私校題材與品牌建商效應帶動下，成交表現已反映市場對該區住宅產品價格結構的認同，也成為觀察區域行情變化的重要指標之一。

豐穀建設即將推出的「豐穀耘四季」，歷時十年整合逾千坪角地，座落於40米榮德園道首排的住宅大樓，產品規劃25至40坪含宜居陽台、2至3房，鎖定自住與換屋族群，成功吸引剛性買盤目光，尚未正式公開已獲豐穀粉絲熱切詢問。

另外，精銳建設繼「THE精銳」進入完工交屋階段後，預計於今年第2季接續推出「精銳敦和段新案」，延續在十四期的布局節奏，為區域住宅市場再添關注焦點。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，私校資源是否形成具規模與延續性的文教聚落，已成為不少家庭評估購屋區位的重要依據。以十四期生活圈為例，多所私校集中布局，使住宅需求建立在家庭長期就學規劃之上，而非短期題材帶動，形塑相對穩定的自住買盤結構。