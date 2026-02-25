看見幸福台灣／國泰人壽挺樂學島計畫 翻轉偏鄉科技教育

科技發展深刻影響人類生活，但並非人人都有平等的機會接觸科技教育，來自台中的修蛋吉咧青年志工團認為，科技與創作能開啟偏鄉孩童更多的可能性，透過系統化課程與在地連結，為國小學童打造科技學習路徑，並在國泰公益集團卓越獎助計畫的支持下，以「樂學島計畫」走入校園，舉行五日、共四十小時的密集課程，讓孩子在短時間內實際接觸程式設計、機器人與創客製作，翻轉偏鄉科技教育。

樂學島計畫成員多數出身台中溪南國中學區，懷抱著「青年帶青年」的初衷，串連大專、高中、國中生擔任志工，以營隊形式進入國小校園，透過系統化的課程設計，內容涵蓋機器人教學、程式邏輯訓練、創客手作與團隊合作活動，並結合大地遊戲、團康競賽等多元教學方式，提升孩子的學習動機與參與。

國泰公益集團長期關注與投入偏鄉教育，透過支持「樂學島計畫」挹注機器人教具、創客教材與實作材料的建置，讓孩子能夠真正親手操作、自我探索，並能激勵年輕世代返鄉行動，也讓科技教育在校園中發芽，培力台中的孩童們在玩樂中學習成長。

修蛋吉咧青年志工團創辦人劉慧祺表示，「樂學島計畫」的一大特色是與在地國中機器人社團合作，將國中端實際參與的比賽模式融入國小課程中，讓孩子提早體驗聯盟賽制，也認識未來升上國中後可銜接的特色課程。課程最後一天舉辦成果競賽，孩子需運用前幾天製作的機器人與作品完成任務，並邀請家長與社區民眾共同參與，見證學習成果。

不過大多數偏鄉孩童在學校學習的特色課程多是民俗教育、體育類型，所以科技教育領域對他們來說是比較陌生的課程，一開始接觸會比較害怕、不知所措，團隊透過遊戲的方式，讓孩子在輕鬆的環境下，能夠體驗到科技的樂趣。

劉慧祺表示，許多國小學童起初對於沒接觸過、新鮮的事物難免會感到緊張與不安，但在實際動手操作後，往往能看見他們逐漸投入在課程中，這樣的學習經驗不僅為孩子帶來成就感，也在回到學校生活後產生正向的影響，在未來面對新事物時，更願意嘗試、勇於探索。

（翁至威）