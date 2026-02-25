看見幸福台灣／台中市長盧秀燕 從老到小全面照顧

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影

「幸福城市的關鍵，不只在於硬體建設，更在於每一項貼近生活的照顧政策。」台中市長盧秀燕說，市府以照顧長輩、安心育兒、支持青年為核心目標，讓市民在人生不同階段，都能感受到制度的支持與城市的溫度，真正把「幸福」落實在日常生活中。

在照顧長輩方面，針對65歲以上長者的健保費補助，市府每年主動比對資格，讓符合條件長者能即時銜接福利，減輕經濟負擔，也免去申請奔波的不便。

同時，敬老愛心卡每月提供1,000點社福點數（原住民1,500點），為六都最高，鼓勵長輩走出家門、參與社會活動，讓健康促進與社會參與成為生活一部分。

因應照護需求持續提升，市府推動長照3.0服務體系，補強過去資源不足區域。目前全市已布建近2,000處長照服務據點，行政區涵蓋率達100%，並持續提升照護量能與服務品質。

在安心育兒方面，市府從營養、經濟與照顧資源三路並進，全面減輕家庭負擔。今年啟動「寶貝咱ㄟ囝仔」總計畫，其中「台中愛胎萬計畫」針對生育第一、第二名子女各補助2萬元，第三胎起每胎加碼1萬元，協助家庭減輕育兒初期經濟壓力。

新學期起，市府也將推動「台中有鈣讚計畫」，提供公立國小及公私立幼兒園學（幼）童於學期中每周兌領一瓶乳品，強化兒童成長所需的基礎營養；並結合「台灣尚泳」計畫，推動游泳教育向下扎根，提升兒童體適能與自救能力。

在托育量能方面，市府將原本僅五處的公立托嬰中心，擴增至48處，今年底預計達到60處，並維持六都最平價收費水準，家長每月僅需1,500元，即可獲得穩定、安心的照顧支持，讓「敢生、能養、好照顧」成為日常風景。

在支持青年方面，「青年就業金安薪方案」協助設籍台中、29歲以下青年，透過就業服務站媒合就業後，分階段領取獎勵金，協助青年累積職涯動能。

照顧 青年 台中

延伸閱讀

解讀盧秀燕這番談話 國民黨中常委：根本選總統起手式

114年攔阻被詐金額逾15億 中市府頒發感謝狀

獨／藍鶯親訪敏感度高…盧秀燕訪美時點曝 僑界提前暖身

台中將追加30億元預算 盧秀燕：財政辛苦、中央應盡快實施財劃法

相關新聞

看見幸福台灣／「幸福城市第8站」台中 陽光治理 國際宜居

台中市政府致力打造陽光、繁榮、科技與永續的國際宜居之都，施政成果受到矚目。經濟日報「2025年縣市幸福指數大調查」，台中...

看見幸福台灣／台中市長盧秀燕 從老到小全面照顧

「幸福城市的關鍵，不只在於硬體建設，更在於每一項貼近生活的照顧政策。」台中市長盧秀燕說，市府以照顧長輩、安心育兒、支持青...

看見幸福台灣／國泰人壽挺樂學島計畫 翻轉偏鄉科技教育

科技發展深刻影響人類生活，但並非人人都有平等的機會接觸科技教育，來自台中的修蛋吉咧青年志工團認為，科技與創作能開啟偏鄉孩...

「護國山台中寺」文資審議出爐 百年遺構不指定古蹟、僅保存石碑

可能已有122年歷史的「護國山台中寺」，去年6月被發現隱身在台中市中區一處鐵皮屋內，經台中市文化景觀審議會12名委員評議...

彰化竹塘飄香米出國了！首批96噸賣到澳洲 後續還有訂單

今大年初八，彰化縣竹塘鄉農會農民節慶祝活動洋溢新春喜氣，鄉農會宣布好消息，去年底竹塘飄香米打開澳洲市場已出口96噸，引發...

台中購物節帶動消費 中華經濟研究院分析：帶動人潮與金流

台中市府經發局今表示，據國內經濟智庫中華經濟研究院分析指出，台中購物節去年消費登錄金額達374億元，帶動全國總體經濟產值...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。