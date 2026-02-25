看見幸福台灣／台中市長盧秀燕 從老到小全面照顧

「幸福城市的關鍵，不只在於硬體建設，更在於每一項貼近生活的照顧政策。」台中市長盧秀燕說，市府以照顧長輩、安心育兒、支持青年為核心目標，讓市民在人生不同階段，都能感受到制度的支持與城市的溫度，真正把「幸福」落實在日常生活中。

在照顧長輩方面，針對65歲以上長者的健保費補助，市府每年主動比對資格，讓符合條件長者能即時銜接福利，減輕經濟負擔，也免去申請奔波的不便。

同時，敬老愛心卡每月提供1,000點社福點數（原住民1,500點），為六都最高，鼓勵長輩走出家門、參與社會活動，讓健康促進與社會參與成為生活一部分。

因應照護需求持續提升，市府推動長照3.0服務體系，補強過去資源不足區域。目前全市已布建近2,000處長照服務據點，行政區涵蓋率達100%，並持續提升照護量能與服務品質。

在安心育兒方面，市府從營養、經濟與照顧資源三路並進，全面減輕家庭負擔。今年啟動「寶貝咱ㄟ囝仔」總計畫，其中「台中愛胎萬計畫」針對生育第一、第二名子女各補助2萬元，第三胎起每胎加碼1萬元，協助家庭減輕育兒初期經濟壓力。

新學期起，市府也將推動「台中有鈣讚計畫」，提供公立國小及公私立幼兒園學（幼）童於學期中每周兌領一瓶乳品，強化兒童成長所需的基礎營養；並結合「台灣尚泳」計畫，推動游泳教育向下扎根，提升兒童體適能與自救能力。

在托育量能方面，市府將原本僅五處的公立托嬰中心，擴增至48處，今年底預計達到60處，並維持六都最平價收費水準，家長每月僅需1,500元，即可獲得穩定、安心的照顧支持，讓「敢生、能養、好照顧」成為日常風景。

在支持青年方面，「青年就業金安薪方案」協助設籍台中、29歲以下青年，透過就業服務站媒合就業後，分階段領取獎勵金，協助青年累積職涯動能。