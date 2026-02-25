看見幸福台灣／「幸福城市第8站」台中 陽光治理 國際宜居

台中市政府致力打造陽光、繁榮、科技與永續的國際宜居之都，施政成果受到矚目。經濟日報「2025年縣市幸福指數大調查」，台中市的政府統計數據居全台第三；民意調查表現居全台第12。幸福指數以總分57.77分，總排名第八。

在政府統計數據方面，以安全表現最好，暴力犯罪發生率，每10萬人中僅0.7件，居全台第三；服務的可近性與教育程度，以及市民的健康，也都在全台第五或第六，表現亮眼，期待加強的項目中，則以環境表現較弱，居中後段班。

至於民意調查結果，工作與生活平衡滿意度表現最為優異，為全台第三；居住條件、教育成就及政府作為，也都受到市民肯定。不過，社會聯繫、環境品質的滿意度，表現相對較弱。

台中作為台灣第二大城市，去年人口正式突破286萬人。台中市長盧秀燕表示，「這不只是一個數字，而是代表愈來愈多家庭選擇在這裡落腳、生活與追夢。」

「城市愈大，治理責任就愈重大！」盧秀燕始終相信，市長的本質，就是把城市當成一個大家庭來照顧。唯有讓市民住得安心、生活得自在，這座城市才能稱得上是真正幸福的城市。

談到台中市的幸福特色，首先是陽光與透明的政府治理。盧秀燕始終堅持「陽光政治」，因為唯有透明，政府才能獲得市民的託付。

台中的開放資料平台目前已釋出超過3,500筆高品質資料，供市民、社群與產業加值運用，並連六年獲得中央評比肯定，2025年更達到99%的白金標準，讓市政運作幾乎全面攤在陽光下。

依據經濟部2025年第4季統計，台中在公司登記家數、資本額等八項主要經濟指標中，有五項位居六都第一，自2021年第2季起，已連19季蟬聯至少四項指標冠軍。這樣的穩健實力，也吸引台積電、美光等國際大廠持續投資。台中國際會展中心試營運短短三場展覽，即吸引25萬人次、創造15億元商機，成為中台灣產業邁向國際的重要引擎。

另外，數位力也是城市競爭力的表現。市府全力推動「台中通TCPASS」App，整合超過2,600項市政服務，下載數突破300萬，讓市民一支手機即可完成繳費、預約與陳情。

台中捷運率先導入Apple Pay快速交通卡，再結合「台中Go」掃碼乘車及智慧停車系統，讓科技真正體現在市民每日的通勤與生活中。

空氣品質直接影響孩子健康。盧秀燕上任以來堅守「藍天白雲計畫」，推動中火減煤與多項減汙措施，使PM2.5濃度從2018年的18.8微克，下降至去年的13.5微克，改善幅度近三成，為中南部最佳。