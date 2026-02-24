「護國山台中寺」文資審議出爐 百年遺構不指定古蹟、僅保存石碑

可能已有122年歷史的「護國山台中寺」，去年6月被發現隱身在台中市中區一處鐵皮屋內，經台中市文化景觀審議會12名委員評議，決議不指定為古蹟、不登錄為歷史建築或紀念建築，僅將「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠保存。

台中市中區巷弄的鐵皮屋去年6月拆除時，意外現出一棟造型獨特的老建築。建物擁有圓頂、浮雕裝飾與佛教「卍」字標誌，疑為日治時期遺構，甚至可能與1903年創建的「護國山台中寺」有關。為確保建物完整性，文化局當時將建物列為暫定古蹟調查。

有網友在Threads上指出，轟動全台「台中寺」，居然悄悄地在去年12月台中市審議會，當天12位委員出席，結果是0票贊成列為古蹟、0票同意登錄歷史建築、0票同意登錄紀念建築，全數不通過，所幸地主暫不拆除。

文化局表示，為在文化資產保存與私有財產權保障間取得適當平衡，此案已依文資審議委員建議採取紀錄保存方式，保留調查及測繪資料，並將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠，以保存歷史資料與文物。

文化局指出，經調查該建物應為日治時期台中寺附屬建築的遺構，現為私人產權，發現時因遇有緊急情況，市府依職權主動列為暫定古蹟，並依法提送審議。

經文資委員評估結果，多數認為該建物現存構造及材料較為簡易，藝術、技術與建築史價值均偏低，整體損壞嚴重，重要構件多已佚失；原護國山台中寺主體已不復存在，周邊環境紋理也大幅改變，綜合考量後，決議不指定為古蹟、不登錄為歷史建築或紀念建築。