快訊

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

多頭氣盛台積電期向2000元叩關 台指期夜盤登頂35K

遺產官司雙方唇槍舌戰3小時 張國煒主張「讓沒包袱的人執行遺囑」

聽新聞
0:00 / 0:00

「護國山台中寺」文資審議出爐 百年遺構不指定古蹟、僅保存石碑

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
可能已有122年歷史的「護國山台中寺」，經台中市文化景觀審議會12名委員評議，決議不指定為古蹟、不登錄為歷史建築或紀念建築。圖／台中市府提供
可能已有122年歷史的「護國山台中寺」，經台中市文化景觀審議會12名委員評議，決議不指定為古蹟、不登錄為歷史建築或紀念建築。圖／台中市府提供

可能已有122年歷史的「護國山台中寺」，去年6月被發現隱身在台中市中區一處鐵皮屋內，經台中市文化景觀審議會12名委員評議，決議不指定為古蹟、不登錄為歷史建築或紀念建築，僅將「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠保存。

台中市中區巷弄的鐵皮屋去年6月拆除時，意外現出一棟造型獨特的老建築。建物擁有圓頂、浮雕裝飾與佛教「卍」字標誌，疑為日治時期遺構，甚至可能與1903年創建的「護國山台中寺」有關。為確保建物完整性，文化局當時將建物列為暫定古蹟調查。

有網友在Threads上指出，轟動全台「台中寺」，居然悄悄地在去年12月台中市審議會，當天12位委員出席，結果是0票贊成列為古蹟、0票同意登錄歷史建築、0票同意登錄紀念建築，全數不通過，所幸地主暫不拆除。

文化局表示，為在文化資產保存與私有財產權保障間取得適當平衡，此案已依文資審議委員建議採取紀錄保存方式，保留調查及測繪資料，並將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠，以保存歷史資料與文物。

文化局指出，經調查該建物應為日治時期台中寺附屬建築的遺構，現為私人產權，發現時因遇有緊急情況，市府依職權主動列為暫定古蹟，並依法提送審議。

經文資委員評估結果，多數認為該建物現存構造及材料較為簡易，藝術、技術與建築史價值均偏低，整體損壞嚴重，重要構件多已佚失；原護國山台中寺主體已不復存在，周邊環境紋理也大幅改變，綜合考量後，決議不指定為古蹟、不登錄為歷史建築或紀念建築。

歷史建築 建物 古蹟

延伸閱讀

台南3大燈節 春節連假吸客逾90萬人次

台中百年古蹟「台灣府儒考棚」淪服飾特賣會 網痛斥沒文化感

過年走春玩出文化味 台南文化行春串聯古蹟與街區

嘉縣搶救保留古蹟日新醫院轉型義診診所 過年後啟動修復設計

相關新聞

台中購物節帶動消費 中華經濟研究院分析：帶動人潮與金流

台中市府經發局今表示，據國內經濟智庫中華經濟研究院分析指出，台中購物節去年消費登錄金額達374億元，帶動全國總體經濟產值...

「護國山台中寺」文資審議出爐 百年遺構不指定古蹟、僅保存石碑

可能已有122年歷史的「護國山台中寺」，去年6月被發現隱身在台中市中區一處鐵皮屋內，經台中市文化景觀審議會12名委員評議...

彰化竹塘飄香米出國了！首批96噸賣到澳洲 後續還有訂單

今大年初八，彰化縣竹塘鄉農會農民節慶祝活動洋溢新春喜氣，鄉農會宣布好消息，去年底竹塘飄香米打開澳洲市場已出口96噸，引發...

彰化第20座共融公園今動土 追加600萬元蓋廁所

彰化縣第20座共融式公園，今在埔心鄉舊館村動土，將以埔心鄉農特產品金蜜芒果、蜜芭樂、巨峰葡萄的意象興建「蜜果樂園」，並跟...

豐原大甲溪畔傳惡臭 中市環保局出動空拍機找到了

台中市議員謝志忠今天下午接獲通報，豐原區大甲溪畔傳出惡臭，他要求環保局出動空拍機查來源，後來查出是有人燃燒疑似事業廢棄物...

小確幸沒了！南投三和游泳池停車場將收費 釋出月租車格

南投縣立三和游泳池啟用至今逾20年，過去地下停車場不收費，卻遭有心人士長期占用，壓縮泳客停車空間，為保障運動民眾權益，提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。