台中購物節帶動消費 中華經濟研究院分析：帶動人潮與金流

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華經濟研究院分析指出，台中購物節去年消費登錄金額達374億元，帶動全國總體經濟產值高達764億元，較上屆增加42億元、成長5.80%，乘數效果達2.04倍，高於全國一般消費乘數2.014倍。圖／台中市政府提供
台中市府經發局今表示，據國內經濟智庫中華經濟研究院分析指出，台中購物節去年消費登錄金額達374億元，帶動全國總體經濟產值高達764億元，較上屆增加42億元、成長5.80%，乘數效果達2.04倍，高於全國一般消費乘數2.014倍，展現慶典經濟強勁動能與外溢效益。另台中在地經濟產值更突破563億元，年增37.43億元、成長7.12%。

經發局長張峯源說，台中購物節自2020年第二屆起即委託中經院進行效益評估，透過多年數據累積與模型驗證，使活動成效具備可比較性與可信度。未來市府將持續優化活動設計、深化跨域合作並拓展國際行銷，讓台中購物節成為帶動地方與全國經濟成長的重要引擎。

中經院副院長陳信宏說，購物節帶動人潮與金流流動，透過產業供應鏈擴散效果，不僅讓台中店家受益，更牽動製造、物流、倉儲等上中下游產業連動成長。整體而言，全國GDP增加達415.07億元，較上屆成長5.83%，並創造全國3萬2677人次就業支持與創造效果，年增1066人次，顯示活動對整體經濟的推升力道持續維持高檔。至於台中在地效益，去年創造在地GDP達311.92億元，年增20.21億元、成長6.93%，成長幅度最為顯著。

經發局表示，消費結構以民生消費為主，從百貨量販延伸至商圈、夜市攤商及中小微型店家，購物節已逐漸成為市民消費生活的一部分。每1元消費可帶動台中在地產值增加1.51元，就業支持與創造人次達3萬734人，較去年增加1260人次，成長4.27%，顯示活動對城市經濟的實質挹注。

對於「十區專屬」機制，經發局說，消費金額達16.69億元，較去年微幅成長0.60%，其中龍井、大肚等海線地區成長最為明顯，海線整體消費登錄金額成長逾2成，成功引入觀光消費並穩定挹注地方商圈與偏鄉市場，縮小城鄉差距，提升整體參與度。

