彰化竹塘飄香米出國了！首批96噸賣到澳洲 後續還有訂單

今大年初八，彰化縣竹塘鄉農會農民節慶祝活動洋溢新春喜氣，鄉農會宣布好消息，去年底竹塘飄香米打開澳洲市場已出口96噸，引發外溢效應，多家國內廠商找竹塘稻農契作，讓不少農民感受「種稻也能出頭天」。

竹塘鄉農會在竹塘慈航宮慶祝農民節，鄉農會理事長蔡俊傑、常務監事黃秀菊、總幹事詹光信與竹塘鄉所會首長、農政單位官員，聯袂向800多名出席農民拜年，並邀請屏科大熱帶農業暨國際合作系教授高德錚演講，介紹作物診療站「植物張老師」功能，及竹塘鄉農會單株插秧保種計畫成果。

竹塘鄉向來有冠軍米故鄉美稱，在其它農事表現也相當亮麗，今表揚農民鄧惠真獲114年度中區優質番石榴品質評鑑競賽季軍、林鈞宥獲毛豬共同運銷業務推動全國第一、孫崇鈞獲全縣優秀青農、劉玉榮獲優秀農事小組長、王淑玲獲傑出農家婦女、謝靜瑜獲家政推廣教育有功人員、詹琰獲四健推廣教育有功人員，及涂忠源等人獲表揚榮譽志。

總幹事詹光信表示，2008年他初到竹塘鄉農會，當時總盈餘5千多萬元，去年達1.4億元，一切都要感謝農民支持和鄉農會團隊合力經營，最令人欣喜的是鄉農會推廣契作194號稻米，從幾分地到現今約110公頃，去年底首度出口澳洲96噸，後續還有外銷訂單，竹塘飄香米打開知名度，多家國內廠商到竹塘找農民契作，有農民開心告訴鄉農會「有一種種稻出頭天的感覺」。