彰化第20座共融公園今動土 追加600萬元蓋廁所

彰化縣第20座共融式公園，今在埔心鄉舊館村動土，將以埔心鄉農特產品金蜜芒果、蜜芭樂、巨峰葡萄的意象興建「蜜果樂園」，並跟其它共融式公園一樣都有一座意象溜滑梯，因公園面積廣大，縣政府追加600萬元建造廁所，讓大人小孩都能玩得盡興。

舊館公園土地約1.6公頃，埔心鄉公所出地，縣政府自籌2447萬元興建兼具遊憩、教育及休閒功能的蜜果樂園，今在樂園預定地舉行「埔心鄉舊館公園環境改造工程」開工動土典禮，縣長王惠美、前立法委員鄭汝芬、鄉長張佩瑩和縣議員陳玉姬、張春洋、劉珊伶，及多名鄉代、里長到場。

王惠美說，園區內設置1座6 公尺高的蜜果大樹塔，內有攀爬設施、攀網、滑索等遊戲功能，另有7.5 公尺高的溜滑梯與跳跳床、旋轉遊具、翹翹板、蜜果主題盪鞦韆和水果造型搖搖馬，還有適合長輩散步的450 公尺環場步道與體健設施；縣政府感謝縣議會通過預算，和加碼的親子與無障礙廁所等設施600萬元，合計3047萬元工程款為彰化再添親子休憩新亮點。

鄉長張佩瑩表示，她就任鄉長以來，很多年輕家長反映，希望埔心有一座更多設備、更多遊樂設施的多元公共空間，她謝謝縣長聽到了，今動工，240天後埔心鄉將有自己的共融式公園。縣議員張春洋代表致詞時建議，未來增設多元運動設施，提升周邊居民的運動空間品質。

縣議長陳玉姬說，舊館公園改造為蜜果樂園，位在員鹿路邊，同一個生活圈的溪湖、埔鹽兩鄉鎮民也能來玩，且公園復地廣達1.6公頃，樂園8千坪，乃有綠地可供規畫休憩設施嘉惠三鄉鎮，她和縣議會同僚將努力再為溪湖區民眾爭取更多建設。

中央不補助共融式公園，縣政府近年自籌財源陸續興建老中青少幼都能使用的公園、樂園，已完工的16處，施工中的有竹塘大榕公公園、溪州右岸公園、福興大興國小公園，和今開工的蜜果樂園。城觀處表示，縣政府將覓地推動更多鄉鎮的公園優化計畫，讓每個鄉鎮都能擁有屬於自己的特色公園，落實「在地生活、在地休憩」願景。