彰化社福機構獲贈3千台斤白蘿蔔 農民趕春耕開放自採自運

農曆年後彰化縣農民忙春耕，部分農民估算田間的白蘿蔔、高麗菜採收費工賠本，開放自採、量採；有農民今表示，彰化縣稻田屬於「正月田」，今年春節晚來、放假9天，再不耕除將來不及插秧，不得不忍痛放棄。

財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會今獲捐一批白蘿蔔，栽種農民要求自採，慈恩員工拔蘿蔔又開小貨車來回載運，估計載回約3千台斤白蘿蔔；慈恩負責人李金水說，將交給機構附設廚房的廚媽製作蘿蔔乾和醃蘿蔔，作為義賣品增加收入造福院民。

農民施有銘表示，彰化稻田幾乎在農曆正月春耕，插秧前須犁土整地，今年春節較晚來，連放9天假，農民要趕快翻土淹水準備耕種，過年前到現在還沒被盤商包下出售的冬季大宗蔬菜例如白蘿蔔、因高麗菜，這兩天北農拍賣價格偏低，農民估算採收收入，扣除雇用採收、紙箱、交通運輸等費用，根本入不敷出，有人可量採自運就送人，沒有則就地鋤除。

根據北農當日交易價格，白蘿蔔每公斤上價17元、下價4元，高麗菜（初秋）上價9元、下價5元，高麗菜（雪翠）上價8元、下價4元。施有銘說，實際產地批發價跌破5元，再度證實菜金菜土。