快訊

盧秀燕罕見吐這番話 國民黨中常委解讀：根本選總統起手式

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化社福機構獲贈3千台斤白蘿蔔 農民趕春耕開放自採自運

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
財團法人慈恩社福慈善基金會收到大量白蘿蔔。記者簡慧珍／攝影
財團法人慈恩社福慈善基金會收到大量白蘿蔔。記者簡慧珍／攝影

農曆年後彰化縣農民忙春耕，部分農民估算田間的白蘿蔔、高麗菜採收費工賠本，開放自採、量採；有農民今表示，彰化縣稻田屬於「正月田」，今年春節晚來、放假9天，再不耕除將來不及插秧，不得不忍痛放棄。

財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會今獲捐一批白蘿蔔，栽種農民要求自採，慈恩員工拔蘿蔔又開小貨車來回載運，估計載回約3千台斤白蘿蔔；慈恩負責人李金水說，將交給機構附設廚房的廚媽製作蘿蔔乾和醃蘿蔔，作為義賣品增加收入造福院民。

農民施有銘表示，彰化稻田幾乎在農曆正月春耕，插秧前須犁土整地，今年春節較晚來，連放9天假，農民要趕快翻土淹水準備耕種，過年前到現在還沒被盤商包下出售的冬季大宗蔬菜例如白蘿蔔、因高麗菜，這兩天北農拍賣價格偏低，農民估算採收收入，扣除雇用採收、紙箱、交通運輸等費用，根本入不敷出，有人可量採自運就送人，沒有則就地鋤除。

根據北農當日交易價格，白蘿蔔每公斤上價17元、下價4元，高麗菜（初秋）上價9元、下價5元，高麗菜（雪翠）上價8元、下價4元。施有銘說，實際產地批發價跌破5元，再度證實菜金菜土。

農民 高麗菜

延伸閱讀

彰化萬興宮元宵晚會年年有驚喜 今年郭書瑤壓軸再掀高潮

國人熱衷出國 2026花在彰化入園入數衝新高要加油

高麗菜從哪來？最受台灣人歡迎的熱門蔬菜 背後重要推手是「他」

彰化又有鄉長宣布換服務跑道 累計8名鄉鎮市長將參選下屆縣議員

相關新聞

彰化竹塘飄香米出國了！首批96噸賣到澳洲 後續還有訂單

今大年初八，彰化縣竹塘鄉農會農民節慶祝活動洋溢新春喜氣，鄉農會宣布好消息，去年底竹塘飄香米打開澳洲市場已出口96噸，引發...

台中購物節帶動消費 中華經濟研究院分析：帶動人潮與金流

台中市府經發局今表示，據國內經濟智庫中華經濟研究院分析指出，台中購物節去年消費登錄金額達374億元，帶動全國總體經濟產值...

彰化第20座共融公園今動土 追加600萬元蓋廁所

彰化縣第20座共融式公園，今在埔心鄉舊館村動土，將以埔心鄉農特產品金蜜芒果、蜜芭樂、巨峰葡萄的意象興建「蜜果樂園」，並跟...

豐原大甲溪畔傳惡臭 中市環保局出動空拍機找到了

台中市議員謝志忠今天下午接獲通報，豐原區大甲溪畔傳出惡臭，他要求環保局出動空拍機查來源，後來查出是有人燃燒疑似事業廢棄物...

小確幸沒了！南投三和游泳池停車場將收費 釋出月租車格

南投縣立三和游泳池啟用至今逾20年，過去地下停車場不收費，卻遭有心人士長期占用，壓縮泳客停車空間，為保障運動民眾權益，提...

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」完成招標 規劃SOHO、休憩和餐飲區

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」斥資1億7千萬元修復，台中市文化資產處已點交給潭子區農會，農會日前完成招標，將簽約委外營運。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。