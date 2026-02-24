台中寺遺構審議不指定古蹟 文化局將保存碑文

台中市中區巷弄內1處鐵皮建物去年拆除時意外發現日治時期「護國山台中寺」遺構，台中市文化局今天表示，經文資審議結果，認為整體損壞嚴重不指定為古蹟，將妥善保存碑文。

台中中區巷道內1處鐵皮建物去年6月間拆除時，意外發現1棟造型奇特建物，外界認為是日治時期「護國山台中寺」遺構，後來現場又挖出1塊疑為刻有台中寺住持「大野鳳洲」的石塊。

經台中市文化資產處現勘，與產權代理人協調後，對方願配合文資價值調查評估及審議，市府依規啟動暫定古蹟程序，暫定期間6個月。

有關台中寺附屬建築遺構審議結果，台中市政府文化局表示，為在文化資產保存與私有財產權保障間取得適當平衡，此案已依文資審議委員建議採取紀錄保存方式，保留調查及測繪資料，並將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠，以保存歷史資料與文物。

文化局說明，依調查結果，該建物應為日治時期台中寺附屬建築的遺構，現為私人產權，發現時因遇有緊急情況，市府依職權主動列為暫定古蹟，並依法提送審議。

文化局表示，經文資委員評估結果，多數認為該建物現存構造及材料較為簡易，藝術、技術與建築史價值均偏低，整體損壞嚴重，重要構件多已佚失；原護國山台中寺主體已不復存在，周邊環境紋理亦大幅改變。綜合考量後，決議不指定為古蹟、不登錄為歷史建築或紀念建築。