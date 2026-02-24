114年攔阻被詐金額逾15億 中市府頒發感謝狀

台中市114年攔阻詐欺案件2421件，攔阻被詐金額逾15億元，台中市長盧秀燕今天在治安會報中頒發有功人員感謝狀，包括阻詐的金融機構人員、地政人員及員警。

台中市政府下午召開治安會報及公安會報聯合會議，台中市警察局統計，114年成功攔阻詐欺案件2421件，攔阻金額高達新台幣15億餘元，與113年同期比較攔阻金額增加13%。

盧秀燕會中頒發「台中市成功攔阻詐騙案件有功人員」感謝狀，表揚成功阻詐的金融機構人員、地政人員及員警。

盧秀燕表示，警政機關與各局處、金融機構密切合作，逐步建構完善的跨機關防詐聯防網絡，感謝銀行、超商以及民間團體長期配合協助警方打詐。

警察局說明，國泰世華商業銀行114年下半年阻詐金額高達1億4030萬元，成效卓著；此外，雅潭地政事務所課員於受理民眾設定不動產業務時，察覺其資金用途及還款條件明顯不合理，研判可能遭遇詐騙，隨即通報警方到場協助，成功攔阻詐騙金額460萬元，避免民眾蒙受重大財產損失。

警方提醒，新修訂的「詐欺犯罪防制條例」於今年1月上路，針對造成100萬元以上的高額財產損害，或教唆、利用未成年人、80歲以上或非本國籍人士的詐欺行為加重刑責，並強化警政機關即時通報、警示帳戶及跨業聯防機制、喚醒潛在被害人，以降低民眾財產損失，並設禁奢條款加強被害人保障。

警方並呼籲，因應年節前後尾牙、春酒等飲宴頻繁，持續執行「馬上安全」春節酒測專案，提醒市民開車不喝酒，喝酒不開車，安全至上。