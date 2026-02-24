快訊

汪小菲升格三寶爸 張蘭喜曝媳婦馬筱梅產下金孫「小馬寶」

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化花壇白沙坑迎燈排文化節3月3日點燈 設繪本專區呈現百年民俗

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
「白沙坑迎燈排文化節」將於3月1日至3日舉行，彰化縣府今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
「白沙坑迎燈排文化節」將於3月1日至3日舉行，彰化縣府今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影

具特色與歷史深度的元宵民俗盛事「白沙坑迎燈排文化節」，將於3月1日至3日舉行，活動今年特別於彰化縣花壇鄉文德宮設置繪本專區，透過繪本「白沙坑迎燈排的奇幻旅程」帶領大小朋友走進迎燈排近兩百年的歷史場景。

今天在宣傳活動中，彰化縣長王惠美表示，白沙坑迎燈排是全國唯一以「燈排」為核心的元宵慶祝活動，民國2008年登錄為彰化縣重要無形文化資產。文德宮供奉的福德老爺為全國唯一頭戴官帽的土地公，神尊已有300多年歷史，象徵深厚信仰與文化底蘊。

活動3天規畫「燈海藝術區」、「燈排展示區」，每日有「湯圓豆花來結緣」及「美食美物一條街」，晚間舉行遶境祈福。3月1日安排北管及社區才藝演出；3月2日有學校社團表演與元宵摸彩晚會；3月3日元宵當晚將舉行點燈儀式、「白沙坑迎燈排」及慶元宵晚會，掀起活動高潮。

王惠美也指出，今年因應馬年提供馬年小提燈，以及招財金及福德老爺紀念金幣，配合迎燈排活動，2024年文化局發表的台語故事繪本「白沙坑迎燈排的奇幻旅程」特別在文德宮內進行繪本專區布置，讓民眾輕鬆了解白沙坑迎燈排的由來。

縣府文化局指出，民間素有「北天燈、南蜂炮、中迎燈排」之稱。相傳清道光8年，開台翰林曾維禎因思鄉請准返鄉仿京城迎花燈舉辦慶典，自此延續至今。3月3日晚間6時30分將舉行點燈儀式，並有舉燈排參拜、扶轎福德老爺出巡等活動。

「白沙坑迎燈排文化節」將於3月1日至3日舉行，彰化縣花壇鄉文德宮將設置繪本專區，透過繪本「白沙坑迎燈排的奇幻旅程」帶領大小朋友走進迎燈排近兩百年的歷史場景。記者林敬家／攝影
「白沙坑迎燈排文化節」將於3月1日至3日舉行，彰化縣花壇鄉文德宮將設置繪本專區，透過繪本「白沙坑迎燈排的奇幻旅程」帶領大小朋友走進迎燈排近兩百年的歷史場景。記者林敬家／攝影
「白沙坑迎燈排文化節」將於3月1日至3日舉行，彰化縣府今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
「白沙坑迎燈排文化節」將於3月1日至3日舉行，彰化縣府今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影

延伸閱讀

嘉縣衛生局公布元宵抽驗結果 32件湯圓及餡料全數符合規定

彰化萬興宮元宵晚會年年有驚喜 今年郭書瑤壓軸再掀高潮

台中元宵必看盛事！元保宮3/3燒火獅登場 「600秒煙火秀」震撼夜空

3月3日元宵「血月」再現 下次再見要等到2028年

相關新聞

小確幸沒了！南投三和游泳池停車場將收費 釋出月租車格

南投縣立三和游泳池啟用至今逾20年，過去地下停車場不收費，卻遭有心人士長期占用，壓縮泳客停車空間，為保障運動民眾權益，提...

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」完成招標 規劃SOHO、休憩和餐飲區

台中市定古蹟「潭子農會穀倉」斥資1億7千萬元修復，台中市文化資產處已點交給潭子區農會，農會日前完成招標，將簽約委外營運。...

彰化萬興宮元宵晚會年年有驚喜 今年郭書瑤壓軸再掀高潮

彰化田中里萬興宮每年元宵晚會都是地方年度重頭戲，小鎮一到正月十五就湧入人潮。今年3月3日（農曆正月十五）晚間將盛大舉辦元...

500元運動幣3月1日領 中市13處國兒運用中心運動幣買團課半價

運動部推動的運動幣3月1日起開放領取，台中市運動局推出「運動幣翻倍用」加碼方案，民眾以500元運動幣即可享有價值1000...

中台灣燈會活動 集滿台中姆明5處打卡點送姆明一族郵票

2026年WBC世界棒球經典賽將開打，中台灣燈會目前正在台中市中央公園展出，台中市政府應景結合「棒球運動」精神，加碼推出...

台中將追加30億元預算 盧秀燕：財政辛苦、中央應盡快實施財劃法

台中市政府將提出預算追加案，包含學校午餐免費、包租代管、住宿式身心障礙機構等項目，要追加超過30億元。市長盧秀燕表示，市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。