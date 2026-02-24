彰化花壇白沙坑迎燈排文化節3月3日點燈 設繪本專區呈現百年民俗

具特色與歷史深度的元宵民俗盛事「白沙坑迎燈排文化節」，將於3月1日至3日舉行，活動今年特別於彰化縣花壇鄉文德宮設置繪本專區，透過繪本「白沙坑迎燈排的奇幻旅程」帶領大小朋友走進迎燈排近兩百年的歷史場景。

今天在宣傳活動中，彰化縣長王惠美表示，白沙坑迎燈排是全國唯一以「燈排」為核心的元宵慶祝活動，民國2008年登錄為彰化縣重要無形文化資產。文德宮供奉的福德老爺為全國唯一頭戴官帽的土地公，神尊已有300多年歷史，象徵深厚信仰與文化底蘊。

活動3天規畫「燈海藝術區」、「燈排展示區」，每日有「湯圓豆花來結緣」及「美食美物一條街」，晚間舉行遶境祈福。3月1日安排北管及社區才藝演出；3月2日有學校社團表演與元宵摸彩晚會；3月3日元宵當晚將舉行點燈儀式、「白沙坑迎燈排」及慶元宵晚會，掀起活動高潮。

王惠美也指出，今年因應馬年提供馬年小提燈，以及招財金及福德老爺紀念金幣，配合迎燈排活動，2024年文化局發表的台語故事繪本「白沙坑迎燈排的奇幻旅程」特別在文德宮內進行繪本專區布置，讓民眾輕鬆了解白沙坑迎燈排的由來。