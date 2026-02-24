小確幸沒了！南投三和游泳池停車場將收費 釋出月租車格

南投縣立三和游泳池啟用至今逾20年，過去地下停車場不收費，卻遭有心人士長期占用，壓縮泳客停車空間，為保障運動民眾權益，提高停車周轉率，縣府擬改採收費制，泳客享限時免費停車優惠；考量周邊住戶需求，將釋出部分月租車位。

縣府指出，三和游泳池是縣內元老級泳池，於九二一地震後原址重建，2004年啟用，是縣內重要運動場域，也供競賽使用，為其現行管理規則部分條文已不符現況，地下停車場更因過去不收費，遭到有心人士長期占用，壓縮泳客停車空間。

為保障運動民眾權益，提高停車周轉率，且落實使用者付費，縣府新增擬訂「南投縣立三和游泳池地下停車場收費及管理規則」，建立明確收費標準，訂定泳客停車優惠，同時考量周邊住戶、公務車輛仍有停車需求，釋出部分停車位供月租。

縣府表示，三和游泳池地下停車場共有93個停車格，該場配合泳池營業時間，每天上午5時30分至晚上9時30分開放，未開放時間禁止進出，未來每小時收費20元，單日最高收費上限100元，泳客憑入場票根或憑證可免費折抵3小時。

考量部分住戶或公務車輛有停車需求，初步規畫將釋出40個停車格供月租使用，每月收費1200元，採不固定車格且不保證有車位方式停放，每次簽約最長一年，最少三個月。若有意申請後續注意公告，視申請數依釋出車位數量辦理公開抽籤。