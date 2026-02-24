台中市定古蹟「潭子農會穀倉」完成招標 規劃SOHO、休憩和餐飲區
台中市定古蹟「潭子農會穀倉」斥資1億7千萬元修復，台中市文化資產處已點交給潭子區農會，農會日前完成招標，將簽約委外營運。得標的人文國際股份有限公司執行長黃信彰表示，穀倉有3棟建築，初步規劃SOHO區、休憩區及餐飲區，戶外區定期舉辦不同市集。
潭子農會穀倉建於日治時期昭和6年，2011年公告為台中市定古蹟，有穀倉、碾米機房與磚造糙米倉庫等3座古蹟本體，外部有日式「鋸屋根式」的屋頂與「太子樓」，內部有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗，「中央輸送帶」與「傾斜槽」等自動化設備，「通氣柱」是空調設備。
文化部、交通部、台中市政府和潭子區農會合作，資約1億7000萬元已修復並完工驗收，去年點交，潭子區農會於農曆年前完成招標，經理監事會通過後，最近將與得標的人文國際股份有限公司簽約。
人文國際股份有限公司執行長黃信彰表示，預計再斥資近千萬元裝潢，希望能趕在今年底，最晚明年農曆年前營運。
