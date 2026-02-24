彰化萬興宮元宵晚會年年有驚喜 今年郭書瑤壓軸再掀高潮

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
萬興宮元宵節辦聯歡晚會20多年不間斷，今年宣傳海報曝光後，演出陣容隨即在社群平台引發討論。圖／彰化萬興宮提供
萬興宮元宵節辦聯歡晚會20多年不間斷，今年宣傳海報曝光後，演出陣容隨即在社群平台引發討論。圖／彰化萬興宮提供

彰化田中里萬興宮每年元宵晚會都是地方年度重頭戲，小鎮一到正月十五就湧入人潮。今年3月3日（農曆正月十五）晚間將盛大舉辦元宵聯歡晚會，邀請「全民甜心」郭書瑤壓軸登場，並祭出iPhone 17冰箱、洗衣機、電視等多項摸彩好禮，炒熱節慶氣氛。

萬興宮元宵節辦聯歡晚會20多年不間斷，近年晚會卡司一向有看頭，去年邀請李佳薇壓軸演出，2024年則由本土人氣天團玖壹壹登台掀高潮。今年宣傳海報曝光後，演出陣容隨即在社群平台引發討論。

活動當晚除郭書瑤坐鎮外，還邀來「情歌天王」袁小迪、「百萬美聲」麗小花、「戲說一姐」陳小菁、「百萬童星」方順吉、「火辣女聲」妖嬌及「演歌小王子」林孟宗等人接力獻唱，卡司橫跨偶像歌手與本土實力派，預料將吸引大批信眾與歌迷到場。

田中里萬興宮主祀朱、李、池三府王爺，萬興宮管理委員會表示，除舞台演出外，現場也安排擲平安龜、擲筊求發財金等傳統儀式，讓民眾在欣賞表演之餘，祈求新的一年平安順遂、財運亨通，另備有平安餐與信眾分享，增添節慶熱度。

彰化田中里萬興宮每年元宵晚會都是地方年度重頭戲，小鎮一到正月十五就湧入人潮。圖／彰化萬興宮提供
彰化田中里萬興宮每年元宵晚會都是地方年度重頭戲，小鎮一到正月十五就湧入人潮。圖／彰化萬興宮提供

