快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

500元運動幣3月1日領 中市13處國兒運用中心運動幣買團課半價

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市運動局推出「運動幣翻倍用」加碼方案，民眾以500元運動幣即可享有價值1000元的團體課程優惠，等同半價上課。圖／台中市運動局提供
台中市運動局推出「運動幣翻倍用」加碼方案，民眾以500元運動幣即可享有價值1000元的團體課程優惠，等同半價上課。圖／台中市運動局提供

運動部推動的運動幣3月1日起開放領取，台中市運動局推出「運動幣翻倍用」加碼方案，民眾以500元運動幣即可享有價值1000元的團體課程優惠，等同半價上課，活動適用於全市13處國民暨兒童運動中心，涵蓋瑜珈、有氧、飛輪及肌力訓練等多元課程。

運動局表示，運動幣將自3月1日起開放領用，民眾只要使用100元運動幣，即可報名1堂原價200元的團體課程；上滿5堂團課，就等於在場館內享有「買500送500」優惠，以500元運動幣換得價值1000元的課程。

運動局指出，此次優惠適用於國民暨兒童運動中心各項團體課程，包括瑜珈、有氧、飛輪、肌力訓練及多元體適能等項目，每項團體課程體驗優惠每人限用一次，鼓勵市民嘗試不同運動類型，從體驗中培養多元運動習慣。

運動局提到，此次活動適用場館共13處，包括北區、朝、南屯國民運動中心，以及長春、大里、潭子、豐原、清水、太平國民暨兒童運動中心、港區運動公園，另有沙鹿、西大墩與北屯東峰兒童運動中心。相關課程及優惠資訊，請洽各國民暨兒童運動中心。

運動中心 瑜珈

延伸閱讀

中台灣燈會遊客說看到假花失望 中市觀旅局：配合燈會夜間發光

誤信網友交帳戶慘淪洗錢工具人 中市法制局：恐面臨5年金融管制

中市大里凌晨傳機車互撞意外 兩機車倒地畫面曝光

公車直接開進校園！中市282路明起繞駛霧峰國中停靠

相關新聞

濃霧影響 台中機場4班次延誤現在已恢復正常航班

今天早上濃霧，台中國際機場早上有4個航班受影響延誤，目前已恢復正常航班，許多旅客在台中機場候聽室等候中。

500元運動幣3月1日領 中市13處國兒運用中心運動幣買團課半價

運動部推動的運動幣3月1日起開放領取，台中市運動局推出「運動幣翻倍用」加碼方案，民眾以500元運動幣即可享有價值1000...

中台灣燈會活動 集滿台中姆明5處打卡點送姆明一族郵票

2026年WBC世界棒球經典賽將開打，中台灣燈會目前正在台中市中央公園展出，台中市政府應景結合「棒球運動」精神，加碼推出...

台中將追加30億元預算 盧秀燕：財政辛苦、中央應盡快實施財劃法

台中市政府將提出預算追加案，包含學校午餐免費、包租代管、住宿式身心障礙機構等項目，要追加超過30億元。市長盧秀燕表示，市...

廣角鏡／新社「櫻花鳥森林」 花道迎賓

台中新社的櫻花鳥森林栽植各式櫻花兩千多株，粉紅色的八重櫻正盛開，新栽植長達兩百公尺的麝香木花道也正綻放，粉色花朵點綴山林...

不「土」比較帥！春耕農機不沾泥巴再上路 員林清潔隊「被暖到了」

立春過後農民忙春耕，彰化縣農村道路常見農機碾過殘留泥土，員林市清潔隊配合環保局推動「農機帶土不上路」，宣導不開罰一年，發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。