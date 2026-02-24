快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

中台灣燈會活動 集滿台中姆明5處打卡點送姆明一族郵票

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中台灣燈會目前在台中市中央公園舉辦，台中市觀旅局推出活動，集滿台中姆明5處打卡點送中台灣燈會限定「姆明一族永續郵票」。圖／台中市觀旅局提供
中台灣燈會目前在台中市中央公園舉辦，台中市觀旅局推出活動，集滿台中姆明5處打卡點送中台灣燈會限定「姆明一族永續郵票」。圖／台中市觀旅局提供

2026年WBC世界棒球經典賽將開打，中台灣燈會目前正在台中市中央公園展出，台中市政府應景結合「棒球運動」精神，加碼推出「姆迷大滿貫」打卡活動，今天起尋找並集滿5處姆明一族打卡點，前200位完成者，可獲得限量「姆明一族永續郵票」，送完為止。

台中市觀旅局長陳美秀表示，中台灣燈會邀請民眾化身為經典賽強棒，依照「姆明一族台中收藏地圖」選5處氣偶或視覺看板拍照打卡，如同完成一場精彩「大滿貫全壘打」後，可至中台灣燈會1號服務台，台中市凱旋路及經貿五路口出示打卡證明，可獲得價值248元的「姆明一族永續郵票」。

陳美秀說明，2026中台灣燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下長紅80周年的國際IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，取用姆明（Moomin）的諧音與馬年的意象。姆明一族已出現在台中超過10個城市地標與生活場景，除了台中市民廣場有21公尺高、全台最大的巨型姆明，台中國際會展中心、台中公園、高鐵台中站、火車站、台中捷運、台中陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場、各區公所也都有姆明一族現身。

台灣燈會

延伸閱讀

經典賽／真人版「航海王」5演員為台日大戰開球 大谷翔平也是粉絲

經典賽／徐若熙在內共9人參賽 軟銀須防WBC後遺症壞了3連霸

經典賽台日大戰3月6日對決 宏匯廣場500吋巨幕直播打造應援現場

1秒飛歐洲！中台灣燈會「姆明谷」爆紅 極光森林、夢幻泡泡爆打卡熱潮

相關新聞

濃霧影響 台中機場4班次延誤現在已恢復正常航班

今天早上濃霧，台中國際機場早上有4個航班受影響延誤，目前已恢復正常航班，許多旅客在台中機場候聽室等候中。

500元運動幣3月1日領 中市13處國兒運用中心運動幣買團課半價

運動部推動的運動幣3月1日起開放領取，台中市運動局推出「運動幣翻倍用」加碼方案，民眾以500元運動幣即可享有價值1000...

中台灣燈會活動 集滿台中姆明5處打卡點送姆明一族郵票

2026年WBC世界棒球經典賽將開打，中台灣燈會目前正在台中市中央公園展出，台中市政府應景結合「棒球運動」精神，加碼推出...

台中將追加30億元預算 盧秀燕：財政辛苦、中央應盡快實施財劃法

台中市政府將提出預算追加案，包含學校午餐免費、包租代管、住宿式身心障礙機構等項目，要追加超過30億元。市長盧秀燕表示，市...

廣角鏡／新社「櫻花鳥森林」 花道迎賓

台中新社的櫻花鳥森林栽植各式櫻花兩千多株，粉紅色的八重櫻正盛開，新栽植長達兩百公尺的麝香木花道也正綻放，粉色花朵點綴山林...

不「土」比較帥！春耕農機不沾泥巴再上路 員林清潔隊「被暖到了」

立春過後農民忙春耕，彰化縣農村道路常見農機碾過殘留泥土，員林市清潔隊配合環保局推動「農機帶土不上路」，宣導不開罰一年，發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。