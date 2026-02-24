快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

台中將追加30億元預算 盧秀燕：財政辛苦、中央應盡快實施財劃法

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，今年度將提出30億元追加預算，市府財政辛苦，希望中央盡快實施新版財劃法。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，今年度將提出30億元追加預算，市府財政辛苦，希望中央盡快實施新版財劃法。圖／台中市政府提供

台中市政府將提出預算追加案，包含學校午餐免費、包租代管、住宿式身心障礙機構等項目，要追加超過30億元。市長盧秀燕表示，市府財政非常辛苦，呼籲中央政府盡快依照新修正的財政收支劃分法，把應有的統籌分配款還給地方政府，增加收入。

盧秀燕說，台中市是全國第二大城市，柴米油鹽非常不容易，新的會期市府將向議會提出追加預算。主計處說明，追加預算歲入合計30億6992萬4000元，主要是統籌分配稅款，歲出33億1457萬1000元，主要是學校午餐免費等新計畫，歲入歲出短絀2億4464萬7000元，將以賒借收入彌平。

盧秀燕表示，昨天是上班上學第一天，也是「台中有鈣讚」第一天，執行績效非常好，一共兌換領出1萬8469瓶牛奶，其中國小學生兌換1萬849瓶、幼兒園學生兌換7620瓶；不只台中有鈣讚，下學期開始市府也將推動學校午餐免費等政策。

盧秀燕指出，學校午餐免費全年經費約36億元，今年度只執行1學期，本應編列18億元，不過先前已經有2萬名家境困難的學生是吃免費午餐，因此實際追加預算11億9344萬元，占追加歲出33億元的大頭。

盧秀燕補充，學校午餐免費原本僅包含公立國中小，預估全年經費25到30億元，市府考量各方意見，將私立國中小與公私立高中職的經濟弱勢學生也納入，預算稍有增加；私校學生不見得家庭經濟狀況都很好，有人透過甄選或以體育生身分就讀，其中有經濟弱勢學生，市府一併照顧。

盧秀燕表示，追加預算還包含擴大包租代管的3226萬元、布建住宿式身心障礙福利機構的3000多萬元、建置消防安全AI輔助系統1927萬元，以及台中市政府各機關的改善或新建，共需要33億元，希望議員多多支持，讓台中市民受到更好照顧。

盧秀燕強調，市政工作需要經費，原先的財劃法地方只分到非常少的稅收，立法院最新修正之後，各縣市政府或的統籌分配款有所增加，但很不幸，賴總統和行政院長卓榮泰並未公告、副署，反而減少各級政府補助，台中市今年歲入歲出差短可能高達145.83億元，呼籲中央盡快依法實施、撥款。

盧秀燕 學校午餐 台中市

延伸閱讀

美海關停徵川普關稅　盧秀燕：產業焦慮、賴總統赴立院報告應即問即答

韓國瑜醞釀國會遷建 中市府昔拋6地點曝現況：全力配合

影／台中市府陽明大樓新春團拜 楊瓊瓔感謝盧秀燕智慧帶領

任期最後一年 盧秀燕「缺席」府會新春團拜引討論

相關新聞

濃霧影響 台中機場4班次延誤現在已恢復正常航班

今天早上濃霧，台中國際機場早上有4個航班受影響延誤，目前已恢復正常航班，許多旅客在台中機場候聽室等候中。

500元運動幣3月1日領 中市13處國兒運用中心運動幣買團課半價

運動部推動的運動幣3月1日起開放領取，台中市運動局推出「運動幣翻倍用」加碼方案，民眾以500元運動幣即可享有價值1000...

中台灣燈會活動 集滿台中姆明5處打卡點送姆明一族郵票

2026年WBC世界棒球經典賽將開打，中台灣燈會目前正在台中市中央公園展出，台中市政府應景結合「棒球運動」精神，加碼推出...

台中將追加30億元預算 盧秀燕：財政辛苦、中央應盡快實施財劃法

台中市政府將提出預算追加案，包含學校午餐免費、包租代管、住宿式身心障礙機構等項目，要追加超過30億元。市長盧秀燕表示，市...

廣角鏡／新社「櫻花鳥森林」 花道迎賓

台中新社的櫻花鳥森林栽植各式櫻花兩千多株，粉紅色的八重櫻正盛開，新栽植長達兩百公尺的麝香木花道也正綻放，粉色花朵點綴山林...

不「土」比較帥！春耕農機不沾泥巴再上路 員林清潔隊「被暖到了」

立春過後農民忙春耕，彰化縣農村道路常見農機碾過殘留泥土，員林市清潔隊配合環保局推動「農機帶土不上路」，宣導不開罰一年，發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。