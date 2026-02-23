不「土」比較帥！春耕農機不沾泥巴再上路 員林清潔隊「被暖到了」

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市清潔隊苦口婆心到農田邊勸導農民「農機帶土不上路」政策。圖轉載自員林市清潔隊
立春過後農民忙春耕，彰化縣農村道路常見農機碾過殘留泥土，員林市清潔隊配合環保局推動「農機帶土不上路」，宣導不開罰一年，發現越來越多農民自備水桶或小型抽水機，沖洗農機輪胎再上路，清潔隊今在粉專貼文稱被農民舉動「暖到了」。

彰化縣號稱台灣米倉，稻米產量與雲林縣在伯仲之間，每年一、二期稻作的耕耘和插秧，產業道路經常殘留泥土，彰化縣環保局、縣警察局及農業處成立「農業機械汙染道路改善小組」，協同各村里長勸誡輔導農民與代耕業者，在農機上路前必須先清除泥土，違者依道路交通管理處罰條例裁罰1200元至6千元，因泥濘導致交通事故，違者要負擔民事與刑事的肇責。

環保局2021年2月4日起稽查，地方清潔隊配合辦理，面對農民都是宣導為主，開罰為輔，員林市清潔隊宣導「農機帶土不上路」迄今，在粉專貼文稱「真的被暖到了」，發現很多農民的農機上面不只有鋤頭，還自備水桶或小型抽水機，耕作完畢，直接抽取灌溉溝渠的水，仔細沖洗輪胎泥土，農民告訴清潔隊稽查員「阿捏路才不會滑，機車經過才安全啦！」

員林市清潔隊表示，農民一句話，讓清潔隊員覺得苦口婆心宣導「真的值得了」，再次感謝員林市農民配合與體貼，員林市農路因此更乾淨、更安全，不得不說「員林有一種帥，是洗完輪胎再上路！」

