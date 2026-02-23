快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

國人熱衷出國 2026花在彰化入園入數衝新高要加油

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2026花在彰化主題「 花城時旅」，遊客參觀主展館身在花花世界。記者簡慧珍／攝影
2026花在彰化主題「 花城時旅」，遊客參觀主展館身在花花世界。記者簡慧珍／攝影

彰化縣招牌旅遊活動「花在彰化」今年邁入第20年，大年初一截至昨天閉園，累計遊客64萬8919人，跟去年相比略減，縣政府認為今年年假9天，很多民眾出國或提前出門旅遊，難免台灣本地遊玩人數較少，但整體來講「花在彰化」仍有不錯的來客績效。

彰化縣政府在溪州公園舉辦花卉博覽活動，從早期花博會到改名花在彰化，歷經20年，占地26公頃園區，免費入園參觀的誘因吸引遊客年年增加，僅在新冠疫情高峰期2022年跌至77萬多人，2023年又回升到90萬多人，去年閉園創下破130萬人的亮麗成績。

2026花在彰化的主題「花城時旅」安排活動多元，初一到正月13每天有主題，228年假各有萌偶馬戲日、毛孩樂園日，到3月1日閉園的收心迎新日，保證來園玩得盡興；園區廣場和舞台區都有表演、互動節目，主展館「流轉花境」、花藝意象展出彰化縣蘭花、菊花等各式特色花卉，適合拍照打卡，縣政府舉辦上傳20年間回憶照片抽獎、拍照打卡送園區市集兩倍券等活動。

縣政府農業處表示，大年初一雖有冷氣團報到，中部地區日夜溫差大，而白天晴朗適合戶外旅遊讓花在彰化來園遊客很多，截至昨（大年初六）入園總人數累計64萬8919人，今收假上班上課，預料來園人數減少，再過3天後是228連假，估計旅遊人數將增加。

根據縣政府統計，2025花在彰化截至大年初5入園人數為64萬5037人，2024年到大年初五為52萬9809人，可推算今年入園人數超過2024年，但略遜於去年，能否刷新紀錄有待縣政府加把勁。

冷氣團

延伸閱讀

彰化春節通報4起疑似諾羅群聚 社交活動成隱形傳染源

藍營彰化縣長人選未定 爭取提名3人團拜同框都這樣說

上班日…國3彰化段7車連環撞 3人送醫一度回堵2公里

彰化竹塘慈航宮總斗首之爭 第三輪PK分勝負桃園人拿下

相關新聞

任期最後一年 盧秀燕「缺席」府會新春團拜引討論

台中市政府今天新春聯合團拜，台中市盧秀燕請假並未出席，由台中市副市長黃國榮代表出席並念致詞。民進黨台中市議會黨團總召周永...

國人熱衷出國 2026花在彰化入園入數衝新高要加油

彰化縣招牌旅遊活動「花在彰化」今年邁入第20年，大年初一截至昨天閉園，累計遊客64萬8919人，跟去年相比略減，縣政府認...

中台灣燈會遊客說看到假花失望 中市觀旅局：配合燈會夜間發光

台中市政府主辦的中台灣燈會目前在台中市中央公園展出，有外地遊客參觀後說看到很多假花失望；台中市觀旅局今天說明，配合中台灣...

丈夫當市長開闢公園 她爭取改建優化 台中大里這公園新遊具區今啟用

台中大里區1百多位小朋友和居民上午歡慶大明兒童公園新遊戲區完工啟用，市議員張芬郁說，她的丈夫簡肇棟在擔任大里市長期間，規...

影／台中市府陽明大樓新春團拜 楊瓊瓔感謝盧秀燕智慧帶領

台中市政府陽明大樓今天新春團拜，市長盧秀燕首次沒到場，改由副市長鄭照新主持，立委楊瓊瓔到場致詞，她感謝所有市府員工和盧秀...

228連續假期 豐原地區汽車代檢廠暫停驗車

豐原監理站表示，該監理站及所轄汽車代檢廠於228連續假期，2月27日至3月1日，暫停受理汽車檢驗服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。