國人熱衷出國 2026花在彰化入園入數衝新高要加油

彰化縣招牌旅遊活動「花在彰化」今年邁入第20年，大年初一截至昨天閉園，累計遊客64萬8919人，跟去年相比略減，縣政府認為今年年假9天，很多民眾出國或提前出門旅遊，難免台灣本地遊玩人數較少，但整體來講「花在彰化」仍有不錯的來客績效。

彰化縣政府在溪州公園舉辦花卉博覽活動，從早期花博會到改名花在彰化，歷經20年，占地26公頃園區，免費入園參觀的誘因吸引遊客年年增加，僅在新冠疫情高峰期2022年跌至77萬多人，2023年又回升到90萬多人，去年閉園創下破130萬人的亮麗成績。

2026花在彰化的主題「花城時旅」安排活動多元，初一到正月13每天有主題，228年假各有萌偶馬戲日、毛孩樂園日，到3月1日閉園的收心迎新日，保證來園玩得盡興；園區廣場和舞台區都有表演、互動節目，主展館「流轉花境」、花藝意象展出彰化縣蘭花、菊花等各式特色花卉，適合拍照打卡，縣政府舉辦上傳20年間回憶照片抽獎、拍照打卡送園區市集兩倍券等活動。

縣政府農業處表示，大年初一雖有冷氣團報到，中部地區日夜溫差大，而白天晴朗適合戶外旅遊讓花在彰化來園遊客很多，截至昨（大年初六）入園總人數累計64萬8919人，今收假上班上課，預料來園人數減少，再過3天後是228連假，估計旅遊人數將增加。

根據縣政府統計，2025花在彰化截至大年初5入園人數為64萬5037人，2024年到大年初五為52萬9809人，可推算今年入園人數超過2024年，但略遜於去年，能否刷新紀錄有待縣政府加把勁。