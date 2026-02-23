中台灣燈會遊客說看到假花失望 中市觀旅局：配合燈會夜間發光

台中市政府主辦的中台灣燈會目前在台中市中央公園展出，有外地遊客參觀後說看到很多假花失望；台中市觀旅局今天說明，配合中台灣燈會設的假花可夜間發光、材質符合國際永續目標。

台中市觀旅局說明，中台灣燈會以大型主燈為核心，周邊所呈現的人造植栽並非單純綠化布置，而是結合燈光設計、本身在夜間會發光的燈飾作品。這些植栽造型本質上就是燈組的一部分，透過光影層次與色彩變化，共同構成整體展演畫面，而非僅作為陪襯。整體規劃強調以光為主體，讓遊客在夜晚走進展區時，能感受到完整且連續的沉浸式視覺體驗。

觀旅局表示，在材質運用上同時兼顧公共安全、戶外耐候性與永續理念。大型戶外燈組須符合結構安全、防水防風及快速組裝拆卸等需求，因此相關發光植栽燈飾多採可重複使用、可回收或模組化設計材質，降低一次性耗材使用，將永續精神納入整體策展思維，呼應聯合國永續發展目標。