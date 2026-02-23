快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

中台灣燈會遊客說看到假花失望 中市觀旅局：配合燈會夜間發光

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府主辦的中台灣燈會目前在台中市中央公園展出，有外地遊客參觀後說看到很多假花失望。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府主辦的中台灣燈會目前在台中市中央公園展出，有外地遊客參觀後說看到很多假花失望。圖／台中市觀旅局提供

台中市政府主辦的中台灣燈會目前在台中市中央公園展出，有外地遊客參觀後說看到很多假花失望；台中市觀旅局今天說明，配合中台灣燈會設的假花可夜間發光、材質符合國際永續目標。

台中市觀旅局說明，中台灣燈會以大型主燈為核心，周邊所呈現的人造植栽並非單純綠化布置，而是結合燈光設計、本身在夜間會發光的燈飾作品。這些植栽造型本質上就是燈組的一部分，透過光影層次與色彩變化，共同構成整體展演畫面，而非僅作為陪襯。整體規劃強調以光為主體，讓遊客在夜晚走進展區時，能感受到完整且連續的沉浸式視覺體驗。

觀旅局表示，在材質運用上同時兼顧公共安全、戶外耐候性與永續理念。大型戶外燈組須符合結構安全、防水防風及快速組裝拆卸等需求，因此相關發光植栽燈飾多採可重複使用、可回收或模組化設計材質，降低一次性耗材使用，將永續精神納入整體策展思維，呼應聯合國永續發展目標。

台灣燈會 台中市 永續

延伸閱讀

誤信網友交帳戶慘淪洗錢工具人 中市法制局：恐面臨5年金融管制

1秒飛歐洲！中台灣燈會「姆明谷」爆紅 極光森林、夢幻泡泡爆打卡熱潮

建鄉以來首辦燈會！雲林東勢今晚點燈 鄉民熱情參與

小鎮拚觀光打造燈會 西螺這兩處點亮夜晚喜迎遊客

相關新聞

任期最後一年 盧秀燕「缺席」府會新春團拜引討論

台中市政府今天新春聯合團拜，台中市盧秀燕請假並未出席，由台中市副市長黃國榮代表出席並念致詞。民進黨台中市議會黨團總召周永...

中台灣燈會遊客說看到假花失望 中市觀旅局：配合燈會夜間發光

台中市政府主辦的中台灣燈會目前在台中市中央公園展出，有外地遊客參觀後說看到很多假花失望；台中市觀旅局今天說明，配合中台灣...

丈夫當市長開闢公園 她爭取改建優化 台中大里這公園新遊具區今啟用

台中大里區1百多位小朋友和居民上午歡慶大明兒童公園新遊戲區完工啟用，市議員張芬郁說，她的丈夫簡肇棟在擔任大里市長期間，規...

影／台中市府陽明大樓新春團拜 楊瓊瓔感謝盧秀燕智慧帶領

台中市政府陽明大樓今天新春團拜，市長盧秀燕首次沒到場，改由副市長鄭照新主持，立委楊瓊瓔到場致詞，她感謝所有市府員工和盧秀...

228連續假期 豐原地區汽車代檢廠暫停驗車

豐原監理站表示，該監理站及所轄汽車代檢廠於228連續假期，2月27日至3月1日，暫停受理汽車檢驗服務。

開學日大甲警安排真馬護童 清水警送防暴寶卡

全國國小今天開學日，台中市警局大甲分局結合「馬年」意象，在外埔區外埔國小舉辦特別的護童宣導活動，有可愛的馬氣球，警方還安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。