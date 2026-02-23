丈夫當市長開闢公園 她爭取改建優化 台中大里這公園新遊具區今啟用

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中大里區1百多位小朋友和居民上午歡慶大明兒童公園新遊戲區完工啟用，市議員張芬郁（右）與小朋友同樂。圖／張芬郁提供
台中大里區1百多位小朋友和居民上午歡慶大明兒童公園新遊戲區完工啟用，市議員張芬郁說，她的丈夫簡肇棟在擔任大里市長期間，規畫開闢了18座公園，其中就包括了大明兒童公園，她則爭取進一步優化升級，這也是公園優化升級的代表作，會持續爭取改善設施增加遊具，讓老公園有新風貌，創造更舒適的遊戲空間。

台中市大里區大明兒童公園新遊戲區今完工啟用，中市建設局養工處第四大隊長潘昱維、大里區副區長張鎮昌和「好兒美幼兒園」80位孩童，以及永隆里閃亮廣場舞隊等多人前往同樂並互道恭喜。

市議員張芬郁說，台中美樂地共融公園有235座，新開闢的公園設計新穎，遊具變化多樣性，老公園顯得單調沈悶，但優勢是高聳的綠樹遮蔭。她的丈夫簡肇棟2002年在擔任大里市長，就興建了這座公園；2年前，她接到永隆里長黃秀玲建議進行優化，她爭取修繕損壞的涼亭、增設花架，移除利用性不高的土丘，同時增設攀爬遊具完工，也是馬年的禮物。

黃秀玲說，兩年前和議員張芬郁著手改善大明兒童公園，希望大小朋友都喜歡，未來還會持續爭取設置洗手檯及增設盪鞦韆等，讓鄰里間的公園更豐富更親民。

潘昱維表示，經過3次現場會勘討論，建設局編列2百多萬元預算，移除土丘、興建多功多攀爬吊桿遊具和墊，遊戲中具有挑戰性，讓公園更安全更好玩是一致的目標。

