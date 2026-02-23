快訊

馬年迎新 童綜合醫院產檢孕婦打卡送馬年孕產小禮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童醫院推出「馬年迎新・安心誕生」活動，即日起到5月31日產檢後至臉書或IG打卡，即可領取馬年孕產小禮。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院推出「馬年迎新・安心誕生」活動，即日起到5月31日，到童綜合醫院產檢的孕婦，完成一次產檢後至臉書或IG打卡，即可領取馬年孕產小禮。活動期間在童綜合醫院出生的新生兒，可收到由接生主治醫師親手寫出的祝福小卡。

孕產小禮內容包含產婦最需要的防溢乳墊、超薄產褥墊與六層紗毛巾；童醫院產科魏添勇主任表示，童綜合醫院完善守護母嬰安全，從懷孕、產檢、待產、生產、產後與新生兒照護，全方位照護不斷提升，促使生產加倍安全有保障。

馬年 新生兒 醫師

