影／台中市府陽明大樓新春團拜 楊瓊瓔感謝盧秀燕智慧帶領

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府陽明大樓今天新春團拜，副市長鄭照新（左）主持。記者游振昇／攝影
台中市政府陽明大樓今天新春團拜，副市長鄭照新（左）主持。記者游振昇／攝影

台中市政府陽明大樓今天新春團拜，市長盧秀燕首次沒到場，改由副市長鄭照新主持，立委楊瓊瓔到場致詞，她感謝所有市府員工和盧秀燕市長智慧的帶領，「用責任和愛守護、建設我們的家」，讓市民愈來愈幸福。

爭取國民黨提名要參選台中市長的立委楊瓊瓔表示，盧秀燕在7年多來台中市長任內，開不了工的要開工，完不了工的要完工，創造很多全國唯一，世界第一。

她謝謝所有市府員工和盧秀燕市長智慧的帶領， 她祝賀大家新的一年市政奔騰，用責任和愛守護、建設我們的家，讓市民愈來愈幸福，她說台中市府每位團隊成員都很用心，大家齊心建造宜居城市。

副市長鄭照新表示，他今天代表市長盧秀燕到場感謝所有市府同仁一年來的付出，他每次回來陽明大樓都很感動，他細數陽明大樓各局處去年一年的努力，期待大家今年繼續共同奮鬥。

