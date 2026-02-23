影／台中市府陽明大樓新春團拜 楊瓊瓔感謝盧秀燕智慧帶領
台中市政府陽明大樓今天新春團拜，市長盧秀燕首次沒到場，改由副市長鄭照新主持，立委楊瓊瓔到場致詞，她感謝所有市府員工和盧秀燕市長智慧的帶領，「用責任和愛守護、建設我們的家」，讓市民愈來愈幸福。
爭取國民黨提名要參選台中市長的立委楊瓊瓔表示，盧秀燕在7年多來台中市長任內，開不了工的要開工，完不了工的要完工，創造很多全國唯一，世界第一。
她謝謝所有市府員工和盧秀燕市長智慧的帶領， 她祝賀大家新的一年市政奔騰，用責任和愛守護、建設我們的家，讓市民愈來愈幸福，她說台中市府每位團隊成員都很用心，大家齊心建造宜居城市。
副市長鄭照新表示，他今天代表市長盧秀燕到場感謝所有市府同仁一年來的付出，他每次回來陽明大樓都很感動，他細數陽明大樓各局處去年一年的努力，期待大家今年繼續共同奮鬥。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。