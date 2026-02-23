快訊

任期最後一年 盧秀燕「缺席」府會新春團拜引討論

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府今天新春聯合團拜，台中市盧秀燕請假缺席，由台中市副市長黃國榮代表出席，引發討論。記者余采瀅／攝影
台中市政府今天新春聯合團拜，台中市盧秀燕請假缺席，由台中市副市長黃國榮代表出席，引發討論。記者余采瀅／攝影

台中市政府今天新春聯合團拜，台中市盧秀燕請假並未出席，由台中市副市長黃國榮代表出席並念致詞。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，盧市長最後一年任內的團拜，應該有始有終，請市長上班後要說明為何請假。

盧秀燕任內7年皆有出席市府新春團拜，今天缺席，引發討論。周永鴻指出，這是盧市長最後一年任內的團拜，應該有始有終，畢竟議會是監督市政府最重要單位，若是身體不舒服，祝她早日康復，但也請市長上班後要說明為何請假。

周永鴻也呼籲盧市長最後一年，不要再亂開支票，並在這一年把該完成的工作都處理完，包括廚餘與垃圾處理，不要再把問題留在下一任市長。

副市長黃國榮指出，盧市長因為年假前幾天都有公務行程，目前仍在休假中趕不回來，由他與鄭照新副市長代表主持新春團拜，盧市長雖然不在現場，但仍誠意滿滿。

黃國榮代念盧秀燕致詞說，感謝春節期間仍堅守崗位、守護市民安全的警消及讓服務不中斷的相關局處人員。市府團隊執政邁入第8年，市府過去用七個心「齊心」、「用心」、「誠心」、「決心」、「貼心」、「安心」、「暖心」，打造台中成為幸福宜居的國際城市，在邁向第8年的此刻，更要加上一個「信心」，新的一年將秉持初心，用更溫柔、更堅定的力量，讓台中邁向更具活力與希望的城市未來。

另外，大台中轉運中心與水湳轉運中心將於今年完工啟用，成為連結城市的重要交通樞紐；全台最大百貨購物中心D-ONE第一大天地，以及國際知名建築師安藤忠雄在台灣首座的兒童圖書館「童書之森」，將在今年開門迎客；連接台中市大肚區與彰化縣和美鎮的大肚和美跨橋工程，目前進度達82%，將讓中彰通勤更便捷。

