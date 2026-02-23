快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

台中市政府新春團拜 盧秀燕請假未主持

中央社／ 台中23日電

今天是馬年春節連假結束後首日上班，台中市政府循例舉辦新春團拜，市長盧秀燕缺席任內最後一次主持新春團拜，副市長黃國榮說，盧秀燕是私人行程請假，由他代表主持。

台中市各界暨台中市政府所屬一級機關員工新春聯合團拜上午在市府舉行，黃國榮與副市長鄭照新代表向大家拜年，國民黨立委楊瓊瓔也到場祝福，由於今年是盧秀燕任內最後一次主持新春團拜，對於盧秀燕請假未出席主持，引起大家竊竊私語揣測。

代表主持新春團拜的黃國榮表示，雖然馬年春節有9天連假，但盧秀燕前4天都在跑公務行程，因此多請休1天假，今天沒辦法趕回來參加新春團拜，由他與副市長鄭照新代表出席，向大家拜年。

黃國榮接受媒體聯訪被問到盧秀燕是否人在國外時指出，盧秀燕是在年假前1、2天告訴他趕不回來，到底是去哪裡休假，沒有主動跟他講，所以他就沒有問，他覺得這是私人行程，盧秀燕新春連假只有休4、5天，市長也是有家庭的人，判斷是跟家人去哪裡，但是去哪裡他就不知道了。

黃國榮也代表盧秀燕在會中宣讀致詞，表達感謝所有市府員工、市議會及所有市民，在過去一年來對市府的支持，因為有大家的支持及共同努力付出，因此有很多重大建設都在去年逐一完成，也有很多新的建設逐一推動，例如下學期將實施的免費營養午餐等。

黃國榮說，新的一年也請大家繼續支持新建設不停歇，讓重大建設逐一完成推動，市府團隊一棒接一棒，新市府團隊也會讓台中市成為更安全、更宜居、更幸福的城市。

盧秀燕 台中市 馬年

延伸閱讀

韓國瑜聲明國防預算優先審議 盧秀燕：保護台灣安全、支持國防預算

春節連假首日慰勞環保英雄 盧秀燕赴南屯清潔隊致贈加菜金、小紅包

影／美牛絞肉、內臟開放進口⋯台中學校午餐也開放？盧秀燕說話了

影／鄭麗文「隔江打盧」？盧秀燕：我跟鄭主席情同姊妹、有商有量

相關新聞

任期最後一年 盧秀燕「缺席」府會新春團拜引討論

台中市政府今天新春聯合團拜，台中市盧秀燕請假並未出席，由台中市副市長黃國榮代表出席並念致詞。民進黨台中市議會黨團總召周永...

228連續假期 豐原地區汽車代檢廠暫停驗車

豐原監理站表示，該監理站及所轄汽車代檢廠於228連續假期，2月27日至3月1日，暫停受理汽車檢驗服務。

開學日大甲警安排真馬護童 清水警送防暴寶卡

全國國小今天開學日，台中市警局大甲分局結合「馬年」意象，在外埔區外埔國小舉辦特別的護童宣導活動，有可愛的馬氣球，警方還安...

新社「櫻花鳥森林」八重櫻盛開 200公尺麝香木花道迎賓

台中市新社區「櫻花鳥森林」八重櫻正盛開，近200公尺長的麝香木花道也綻放迎賓，粉紅與淡紛色花系吸引遊客賞花。

星期評論／南投保護水源 28年前的法規太落後

埔里鎮居民春節前發起快閃抗議，反對允捷事業廢棄物掩埋場計畫，質疑場址距離淨水廠僅一點四公里，恐汙染水源安全，此案凸顯沿用...

台中百年古蹟儒考棚淪特賣場挨轟 中市府：短期合作案

台中市百年市定古蹟「台灣府儒考棚」，場地出租作為服飾特賣會使用，民眾批評市府漠視文化資產價值，甚至痛斥「文化殺手」。市府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。