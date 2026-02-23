台中市政府新春團拜 盧秀燕請假未主持

今天是馬年春節連假結束後首日上班，台中市政府循例舉辦新春團拜，市長盧秀燕缺席任內最後一次主持新春團拜，副市長黃國榮說，盧秀燕是私人行程請假，由他代表主持。

台中市各界暨台中市政府所屬一級機關員工新春聯合團拜上午在市府舉行，黃國榮與副市長鄭照新代表向大家拜年，國民黨立委楊瓊瓔也到場祝福，由於今年是盧秀燕任內最後一次主持新春團拜，對於盧秀燕請假未出席主持，引起大家竊竊私語揣測。

代表主持新春團拜的黃國榮表示，雖然馬年春節有9天連假，但盧秀燕前4天都在跑公務行程，因此多請休1天假，今天沒辦法趕回來參加新春團拜，由他與副市長鄭照新代表出席，向大家拜年。

黃國榮接受媒體聯訪被問到盧秀燕是否人在國外時指出，盧秀燕是在年假前1、2天告訴他趕不回來，到底是去哪裡休假，沒有主動跟他講，所以他就沒有問，他覺得這是私人行程，盧秀燕新春連假只有休4、5天，市長也是有家庭的人，判斷是跟家人去哪裡，但是去哪裡他就不知道了。

黃國榮也代表盧秀燕在會中宣讀致詞，表達感謝所有市府員工、市議會及所有市民，在過去一年來對市府的支持，因為有大家的支持及共同努力付出，因此有很多重大建設都在去年逐一完成，也有很多新的建設逐一推動，例如下學期將實施的免費營養午餐等。

黃國榮說，新的一年也請大家繼續支持新建設不停歇，讓重大建設逐一完成推動，市府團隊一棒接一棒，新市府團隊也會讓台中市成為更安全、更宜居、更幸福的城市。