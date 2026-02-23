快訊

開學日大甲警安排真馬護童 豐原警送防暴寶卡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水警分局今天安排護童專案，送「防暴寶卡」及反詐騙熊筆。圖／警方提供
台中市清水警分局今天安排護童專案，送「防暴寶卡」及反詐騙熊筆。圖／警方提供

全國國小今天開學日，台中市警局大甲分局結合「馬年」意象，在外埔區外埔國小舉辦特別的護童宣導活動，有可愛的馬氣球，警方還安排一匹馬擔任特別嘉賓；清水警分局則送小學生「防暴寶卡」及反詐騙熊筆；豐原分局在轄內15所國小安排員警護童。

大甲警分局長蔡期望今天和外埔國小校長王慧菁到場迎接學童，象徵警方與校方「馬力全開」，共同守護校園「馬上安全」。

清水警分局今天同步啟動「護童專案」，在轄內各國小上、放學時段加強守望與巡邏勤務，提升見警率，以實際行動守護校園安全

清水警分局長鄭鴻文率員到清水國小執行護童勤務，站在校門口迎接學生們上學，逐一發放「防暴寶卡」及反詐騙熊筆透過生動淺顯的圖文內容，向學童宣導身體自主權觀念，教導孩子「保護自己、尊重他人」及簡單防詐知識，讓安全教育從開學第一天扎根。

豐原警分局轄管豐原及神岡區共有15所國小，豐原分局副分局長王啟秀今天帶領護童勤務，與員警、志工，在學生人數最多的南陽國小校門口歡迎學生開學，宣導交通安全、婦幼安全及犯罪預防等多面向，提醒學童家長，大家齊心維護社區的治安與交通。

台中市大甲警分局今天護童專案，安排真馬到場。圖／警方提供
台中市大甲警分局今天護童專案，安排真馬到場。圖／警方提供

馬年 豐原 校園安全

