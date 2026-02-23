新社「櫻花鳥森林」八重櫻盛開 200公尺麝香木花道迎賓
台中市新社區「櫻花鳥森林」八重櫻正盛開，近200公尺長的麝香木花道也綻放迎賓，粉紅與淡紛色花系吸引遊客賞花。
櫻花鳥森林占地約8公頃，種植香水櫻、河津櫻、寒樱、八重櫻、富士櫻、吉野櫻、墨染櫻及緋寒櫻等約2000多株，最近在園區內新種植約1公頃的麝香木，淡粉色的麝香木花道綿延約200公尺長，與粉紅色的八重櫻相輝映。
沿著高聳山壁沉降而下遍植的香水櫻，盛開時期有如櫻花瀑布，春節連假吸引許多遊客到此一遊；來自中南美洲珍貴的金剛鸚鵡，鮮艷羽毛，經園方照顧，成為到訪旅客最佳的迎賓天使，每天2場的放飛秀。
穿梭在櫻花樹下的小火車，是小朋友的最愛，日式風格的車站及鐵道由德國工程師設計建造，櫻花鳥森林櫻花正盛開，櫻花祭將持續至3月底止。
