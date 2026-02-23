新社「櫻花鳥森林」八重櫻盛開 200公尺麝香木花道迎賓

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市新社區「櫻花鳥森林」八重櫻正盛開，200公尺長的麝香木花道也綻放迎賓。圖／櫻花鳥森林提供
台中市新社區「櫻花森林」八重櫻正盛開，近200公尺長的麝香木花道也綻放迎賓，粉紅與淡紛色花系吸引遊客賞花

櫻花鳥森林占地約8公頃，種植香水櫻、河津櫻、寒樱、八重櫻、富士櫻、吉野櫻、墨染櫻及緋寒櫻等約2000多株，最近在園區內新種植約1公頃的麝香木，淡粉色的麝香木花道綿延約200公尺長，與粉紅色的八重櫻相輝映。

沿著高聳山壁沉降而下遍植的香水櫻，盛開時期有如櫻花瀑布，春節連假吸引許多遊客到此一遊；來自中南美洲珍貴的金剛鸚鵡，鮮艷羽毛，經園方照顧，成為到訪旅客最佳的迎賓天使，每天2場的放飛秀。

穿梭在櫻花樹下的小火車，是小朋友的最愛，日式風格的車站及鐵道由德國工程師設計建造，櫻花鳥森林櫻花正盛開，櫻花祭將持續至3月底止。

櫻花 森林 賞花 台中市

相關新聞

台中市新社區「櫻花鳥森林」八重櫻正盛開，近200公尺長的麝香木花道也綻放迎賓，粉紅與淡紛色花系吸引遊客賞花。

台中百年古蹟儒考棚淪特賣場挨轟 中市府：短期合作案

台中市百年市定古蹟「台灣府儒考棚」，場地出租作為服飾特賣會使用，民眾批評市府漠視文化資產價值，甚至痛斥「文化殺手」。市府...

台灣不只1顆蛋的量體 中職會長蔡其昌曝：女球迷最抱怨這件事

中職會長蔡其昌上午表示，各黨各派來聯盟的活動，都很歡迎，也希望多多來支持棒球。特別像是民進黨台中市長參選人、立委何欣純以...

彰化大城、二林今空氣品質惡化 紅色警示減少外出

彰化大城、二林測站今空氣品質指標（AQI）飆升至紅色警示，對所有族群均屬不健康，民眾應避免長時間或劇烈戶外活動；線西測站...

影／后里中科崴立櫻花公園近滿開 泰安櫻花現人潮交通管制

泰暖花開，台中市后里區中科崴立櫻花公園的各種櫻花近滿開，春節連假吸引大批賞花人潮；泰安櫻花季將在228連假開始，人潮已湧...

開學日大甲警安排真馬護童 豐原警送防暴寶卡

全國國小今天開學日，台中市警局大甲分局結合「馬年」意象，在外埔區外埔國小舉辦特別的護童宣導活動，有可愛的馬氣球，警方還安...

