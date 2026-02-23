聽新聞
台中百年古蹟儒考棚淪特賣場挨轟 中市府：短期合作案

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市定古蹟「台灣府儒考棚」是目前國內僅存的清代考棚建物，中市府近年投入7000多萬元修復完成。圖／台中市政府提供 余采瀅
台中市百年市定古蹟「台灣府儒考棚」，場地出租作為服飾特賣會使用，民眾批評市府漠視文化資產價值，甚至痛斥「文化殺手」。市府文化局表示，該市集屬短期合作案，事前均依規報備，並有人流控管措施，確保古蹟安全與參觀品質。

清水國民暨兒童運動中心本月初被揭露作為家具特賣會場地，與原本運動設施用途落差甚大，引發外界質疑市府場館管理失當。如今，位於台中市西區的「台灣府儒考棚」在春節期間被租來辦服飾特賣活動，再度掀議。

「台灣府儒考棚」為百年市定古蹟，是目前國內僅存的清代考棚建物。台中市政府近年投入七千多萬元完成修復，不料春節期間成為服飾特賣會場地，現場採購人潮絡繹不絕，甚至出現排隊人龍。民眾批評，「難怪台中一直被說沒有文化感」、「比東南亞城市更不如」；但也有民眾認為，儒考棚目前僅存建築架構，除一間咖啡廳外，多數空間閒置，適度活化可吸引更多人走進並認識古蹟。

台中市牛罵頭文化協進會前理事長吳長錕指出，台中市對文化資產的經營管理偏向消極，在古蹟空間舉辦特賣會觀感不佳。他說，若要促進商機，應規畫與古蹟氛圍相符的藝文活動，並強化文化資產經營策略，除由市府或委外經營外，也可與在地社區合作認養。

文化局表示，儒考棚目前由民間廠商「共感地景創作有限公司」依約經營，此次市集屬短期、個案性質的品牌合作，均依規完成報備程序，並嚴格控管人流動線，確保古蹟建築安全及參觀品質。文化局強調，未來將持續落實督導機制，規畫更具深度的藝文主題展演，兼顧文化保存與場域活化。

