聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／南投保護水源 28年前的法規太落後

聯合報／ 本報記者江良誠

埔里鎮居民春節前發起快閃抗議，反對允捷事業廢棄物掩埋場計畫，質疑場址距離淨水廠僅一點四公里，恐汙染水源安全，此案凸顯沿用廿八年的自來水取水口一公里管制原則，未納入極端氣候與地形條件變化加劇，現有法規恐不足以因應當前環境風險，引發關注。

允捷事業規畫在埔里鎮麒麟里興建占地約廿四點六二公頃的事業廢棄物掩埋場，因場址位於南港溪上游水源保護區，並規畫掩埋焚化爐飛灰固化物。居民指出，飛灰固化物中可能含有重金屬與戴奧辛等持久性汙染物，一旦防滲系統因地震、強降雨或年久失修出現破損，汙染物恐隨地下水或河川系統擴散，不但衝擊埔里，更波及魚池、國姓、草屯民生用水，甚至影響鳥嘴潭人工湖供水安全。

環評首輪審查時，審查委員即要求補強水文分析、風險評估及替代方案與流域整體影響說明，並加強與地方溝通。業者強調，相關設計與申請均依現行法規辦理，願意接受更嚴格的監督與審查。不過，民代與居民認為，問題核心不僅在於個案是否合規，更在於法規本身是否跟上氣候與環境條件的變化。

南投縣自來水取水口管制原則訂於一九九八年，主要採固定距離作為管制依據，未納入極端降雨、河川流速變化、坡地沖刷加劇等因素，可能改變地下水流向與滲流速度，單以直線距離判斷風險，很難完整反映實際汙染傳輸風險。

水源保護管理應由「距離管制」轉向「風險分級管理」，透過地下水流場模擬與極端氣候情境分析，建立動態評估機制；針對位於水源保護區的開發案，環評審查也可提高門檻，引入第三方水文專家審查與跨縣市流域整體評估，未來若案件推進，應要求業者設置更密集的地下水監測井與即時水質公開平台，並訂定明確停工與退場條款，以回應在地居民對水源安全的疑慮。

當極端氣候成為常態，水源保護機制若仍停留在廿八年前的設計思維，即使程序合法，也難消弭地方不安。縣府如何在廢棄物處理需求與流域安全之間取得平衡，既要合法，也要合情合理。

埔里 水源 環評 廢棄物 極端氣候

延伸閱讀

埔里森林7天燒29公頃獲控制 起火原因調查中

小年夜燒到初五！南投埔里森林火警燒29公頃 民眾手舉「辛苦了」打氣

拜票遇長者暈倒 民進黨南投縣長參選人温世政秒變醫師救人

北市南港掩埋場起火！濃煙飄散 環保局籲4處居民戴口罩外出

相關新聞

台中百年古蹟「台灣府儒考棚」淪服飾特賣會 網痛斥沒文化感

繼6.4億清水國兒運中心變家具特賣會場地，台中百年古蹟「台灣府儒考棚」近期被民眾反映，指該場地被盧秀燕租出去當服飾特賣會...

星期評論／南投保護水源 28年前的法規太落後

埔里鎮居民春節前發起快閃抗議，反對允捷事業廢棄物掩埋場計畫，質疑場址距離淨水廠僅一點四公里，恐汙染水源安全，此案凸顯沿用...

南投縣長選戰…綠總統級輔選温世政 藍許淑華政績牌迎戰

二○二六南投縣長選戰，一邊是以「神力女超人」形象打出高知名度、強調縣政優先的現任縣長許淑華，一邊則是被視為「空降素人」的...

台中百年古蹟儒考棚淪特賣場挨轟 中市府：短期合作案

台中市百年市定古蹟「台灣府儒考棚」，場地出租作為服飾特賣會使用，民眾批評市府漠視文化資產價值，甚至痛斥「文化殺手」。市府...

彰化大城、二林今空氣品質惡化 紅色警示減少外出

彰化大城、二林測站今空氣品質指標（AQI）飆升至紅色警示，對所有族群均屬不健康，民眾應避免長時間或劇烈戶外活動；線西測站...

台灣不只1顆蛋的量體 中職會長蔡其昌曝：女球迷最抱怨這件事

中職會長蔡其昌上午表示，各黨各派來聯盟的活動，都很歡迎，也希望多多來支持棒球。特別像是民進黨台中市長參選人、立委何欣純以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。