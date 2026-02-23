聽新聞
南投縣長選戰…綠總統級輔選温世政 藍許淑華政績牌迎戰

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投報導
南投縣長許淑華（右）爭取連任，九九峰氦氣球樂園試營運，與立法院副院長江啟臣合體，互動熱絡。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（右）爭取連任，九九峰氦氣球樂園試營運，與立法院副院長江啟臣合體，互動熱絡。記者賴香珊／攝影

二○二六南投縣長選戰，一邊是以「神力女超人」形象打出高知名度、強調縣政優先的現任縣長許淑華，一邊則是被視為「空降素人」的牙醫師温世政，挾醫師專業形象投入戰局。藍綠兩種路線、兩種風格正面對決，讓選情迅速升溫。

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統春節期間到南投縣竹山鎮參香，力挺<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>南投縣長提名人温世政（左）。記者江良誠／攝影
賴清德總統春節期間到南投縣竹山鎮參香，力挺民進黨南投縣長提名人温世政（左）。記者江良誠／攝影

民進黨徵召温世政參選，總統賴清德親自南下輔選，力圖複製二○二三年蔡培慧立委補選勝選經驗；副總統蕭美琴也輪番到南投宮廟參香拜會，高層密集站台，營造「總統級輔選」規格。綠營盤算以中央火力支援，協助温世政快速累積能見度，突破地方長期藍營優勢。

温世政以醫師身分為主軸，強調理性、專業與服務精神。日前在草屯敦和宮拜票時，一名老翁因天氣炎熱暈倒失去意識，他即刻協助急救，待救護車送醫後恢復意識，這段插曲在地方傳開，為温「醫者初心」形象加分。不過，地方政壇仍指出，他政治歷練與基層組織動員尚待磨合，選戰高度仰賴黨中央與輔選系統支援。

議題攻防方面，綠營鎖定名間垃圾焚化爐與埔里事業廢棄物掩埋場爭議，試圖放大縣府施政壓力，為温世政鋪陳「改變現狀」的戰場。然而垃圾去化長年是南投最棘手的結構性問題，部分選民關切，若僅停留在反對層次，仍須提出具體可行的處理方案。

尋求連任的許淑華淡化對立氛圍，持續主打交通轉運站、國民運動中心與九九峰氦氣球樂園等建設推動成果，強調縣政比的是執行力與承擔。針對焚化爐議題，她直言南投是全國唯一沒有焚化爐的縣市，垃圾長期仰賴外縣市協助處理，建焚化爐是困難決定但不能再拖，並要求中央清楚表態政策方向。

南投縣 許淑華 温世政 民進黨 賴清德 蔡培慧 蕭美琴 焚化爐

