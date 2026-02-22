彰化藝文發展徵選計畫開跑 受理報名到3月底

彰化縣政府推動地方優質藝文發展徵選計畫開跑，文化局表示，即日起至3月30日受理報名，預計徵選4至8團地方優質藝文團隊，盼將藝文能量導入校園與社區，促進地方與藝術表演共榮共生。

徵選計畫分為「A計畫校園藝放電」鼓勵縣內演藝團隊進校傳習，每團最高可補助25萬元，透過藝術體驗與互動交流，引導學生親近表演藝術，為縣內藝文人口播下種籽。

還有「B計畫社區藝起嗨」則邀請符合計畫申請資格的全國演藝團體進駐彰化社區或街道巷弄，每團最高可補助50萬元，藉由整合各項資源，推廣展演活動，進而活絡社區發展。

彰化縣文化局長張雀芬表示，期盼彰化縣及全國優秀藝文團體踴躍投件，透過全國及在地傑出藝文團隊能量，一起為校園及社區注入藝文活力、培育出專屬彰化風土的藝文樣貌，帶動地方文化的持續創新與傳承。

徵選計畫將於2月26日上午11時有線上說明會，詳情可至縣文化局官網查詢https://gov.tw/X3b。