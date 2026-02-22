台中百年古蹟「台灣府儒考棚」淪服飾特賣會 網痛斥沒文化感

繼6.4億清水國兒運中心變家具特賣會場地，台中百年古蹟「台灣府儒考棚」近期被民眾反映，指該場地被盧秀燕租出去當服飾特賣會場地，民眾痛批，儒考棚是很讚的古蹟卻被糟蹋，盧秀燕真是文化殺手。台中市文化局表示，該市集屬短期合作，並依規報備、控管人流，確保古蹟建築安全與參觀品質。

台中市政府斥資6.4億元興建的清水國民暨兒童運動中心，2月初竟被拿來舉辦「大型家具名床大展」，離譜情況讓民眾傻眼，痛斥市府毫無管理。

台中市西區的「台灣府儒考棚」是百年市定古蹟，為目前國內僅存的清代考棚建物，中市府近年投入7000多萬元修復完成，未料春節期間也成為服飾特賣會場地，採購人潮絡繹不絕，甚至出現排隊人龍，有網友痛批「難怪台中一直被說沒有文化感」、「比東南亞國家的城市更不如」，不過也有人認為儒考棚只剩一個架構，裡面有一間咖啡廳，其他地方就空著，可將其活化讓更多人去覺得很棒。

文化局表示，儒考棚目前由民間廠商「共感地景創作有限公司」依約經營，內容涵蓋展演、餐飲與商品展售。此次市集屬短期、個案性質的品牌合作，事前已依規報備，並嚴格控管人流，確保古蹟建築安全與參觀品質。

文化局強調，將持續落實督導機制，規劃更多具深度的藝文主題展演，以兼顧文化保存與場域活化。