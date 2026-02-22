台灣不只1顆蛋的量體 中職會長蔡其昌曝：女球迷最抱怨這件事

中職會長蔡其昌上午表示，各黨各派來聯盟的活動，都很歡迎，也希望多多來支持棒球。特別像是民進黨台中市長參選人、立委何欣純以後如果當市長，台中一定要有大巨蛋。他希望不管藍綠白都支持棒球，支持他所提的台灣不只有一顆蛋的量體。

蔡其昌上午以中職會長身分到台中市水安宮發送「歐告搖搖馬」小紅包，水安宮一早即出現排隊長龍，還有民眾昨天傍晚就到現場排隊，在廣場上守了一夜。包括何欣純、內政部次長張廖萬堅和幾位市議員參選人和中華職棒富邦悍將啦啦隊「檸檬」等都到場。

他表示，台灣不只有一顆蛋的量體，這太小看我們球迷的實力了。而且，蛋還有分大蛋跟小蛋，不一定每一個都要蓋4萬人的蛋。台灣天氣實在太熱，球迷進場觀賽的體驗，尤其是女球迷，經常跟她抱怨天氣實在太熱了。台灣還常常下雨，聯盟常常在延賽，一延賽爭議又來了；到底裁判什麼時候要宣布延賽球迷都很有意見。

他說，所以北中南都有蛋的話，如果覺得市場胃納量沒有那麼大蓋那個台北4萬的蛋，那可以蓋2萬的、1萬5的都可以。台灣的球迷進場數已經有1萬人了，像台北大巨蛋，現在還要跟演唱會爭場地。