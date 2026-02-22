聽新聞
彰化大城、二林今空氣品質惡化 紅色警示減少外出
彰化大城、二林測站今空氣品質指標（AQI）飆升至紅色警示，對所有族群均屬不健康，民眾應避免長時間或劇烈戶外活動；線西測站則為橘色警示，對敏感族群不健康，建議老人、孩童及呼吸道疾病患者減少外出，並戴口罩加強防護。
環境部空氣品質監測顯示，今天上午中國沿海污染物濃度偏高，台灣受海峽污染物影響，且環境風場為東南風至偏東風，清晨至上午西半部垂直及水平擴散條件較差，污染物濃度易上升；午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升。
空品監測也指出，中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，彰化至雲林一帶清晨至上午因海峽污染物濃度偏高且水平及垂直擴散條件不佳，空氣品質短時間達紅色警示等級。
彰化環保局提醒，除戴口罩、避免長時間戶外活動外，也應注意通風與清潔，避免空氣污染對敏感造成健康風險，未來幾天若風向轉變或東北季風增強，空氣品質有望改善。
