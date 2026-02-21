準備開空氣清淨機 台中明起3日空品恐達「橘色提醒」 啟動應變措施

台中空氣品質變差，空氣清淨機開始運作！台中市環局今說明，依環境部及中央氣象署預報資料顯示，明日起因環境風場變化及微量境外汙染影響，未來三日中部空品皆可能達「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒，台中市政府已啟動應變措施並持續監控空氣品質狀況，提醒敏感族群留意空品變化，出外做好防護措施。

根據環境部空氣品質監測網顯示，台中今晚六時，6個測站中，沙鹿測站呈現「橘色提醒」等級，對敏感族群不健康，其餘5測站都是「普通」等級。

環保局指出，明日環境風場轉為東南風至偏東風，清晨至上午西半部擴散條件較差，汙染物易累積，午後擴散條件轉好，晚間東風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島，午後臭氧濃度稍易上升。

環保局提醒，須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升。23日及24日環境風場為偏東風至東南風，東風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島，西半部汙染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升。

環保局說明，市府已啟動應變措施，其中包含請中火降載減汙、針對大型固定源加強查核及通知降載減排、啟用智慧監控科技執法；另也加強車牌影像辨識作業及通知營建工地加強灑水及道路洗掃，減少移動汙染源；對於露天燃燒好發地區也啟動智慧監控巡查及餐飲業查核輔導等，減少逸散污染，後續將視空品變化情形調整應變。

環保局提醒，因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾把握最後之年假外出旅遊，仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。