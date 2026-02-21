彰化街頭藝人受歡迎 連2年破600人申請、換照

彰化縣街頭藝人的人數有增無減，最近2年更是突破600人，其中表演藝術類逾8成，視覺藝術年年個位數；文化局今表示，街頭藝人展演項目申請人數取決於市場機制，愈受歡迎、愈多人打賞的項目就愈多人投入。

文化局指出，彰化縣街頭藝人展演形式有視覺藝術、表演藝術、創意工藝三大類，有志成為街頭藝人的民眾，只要檢附個人身分證件、申請書表、2張大頭照、2張展演照片等資料，郵寄到文化局員林演藝廳「彰南演藝科街頭藝人登記」，即可獲得街頭藝人證照，每3年換證一次，換證也是相同手續。

根據文化局最近3年統計，2023年申請與更換證照有565名街頭藝人，2024年690人，2025年618人。從展演項目來看，表演藝術類最多，2023年到2025年依序為496人、639人、556人，其次創意工藝類依序為64人、37人、56人，視覺藝術類分別是5人、14人、6人。

綜觀表演藝術類才藝從拉琴、彈烏克麗麗、吹薩克斯風、唱歌仔戲、跳街舞、拍打非洲鼓、騎獨輪車等洋洋灑灑數十種，有的街頭藝人申請種類吹、彈、拉、唱樣樣都行，至於創意工藝類展演大多為春仔花、捏麵人、創意氣球，視覺藝術類展演才藝更少，主要是繪畫、書法。

文化局表示，自大法官解釋審查核發街頭藝人證照形同剝奪人民自由工作權，彰化縣政府8年前廢除審查考試，改為申請核換證照制，每年彰化縣街頭藝人申請和更換照證人數增減、展演項目申請與更換的人數變化，都交給市場機制決定，愈有觀賞者打賞的項目，即吸引較多展演者投入。

彰化縣每年3月、9月受理街頭藝人申請與更換證照，今年上半年申請登記日3月1日至31日，去年開始街頭藝人也能成為文化幣消費點，彰化縣政府期盼街頭藝人進駐公共展演空間，形塑多元且富有朝氣的文化環境，發展彰化縣各鄉鎮市的地方特色與觀光亮點。