小年夜燒到初五！南投埔里森林火警燒29公頃 民眾手舉「辛苦了」打氣

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
埔里林班地森林大火，林保署南投分署和消防弟兄從地面滅火，避免火勢蔓延。圖／南投分署提供
春節連假期間，南投縣埔里鎮觀音瀑布附近林保署112林班地發生森林大火，火勢從15日延燒，國軍與內政部空勤總隊投入156架次直升機空中灑水搶救，經七天努力，今天下午2時完全控制火勢，共有29.5公頃林地受損，林保署將持續監控並撲滅殘火，同時調查起火原因。

林保署南投分署表示，火災起於15日埔里鎮一處農地，原本16日已將火勢控制在防火線內，但當地出現強陣風，助長火勢蔓延，造成林班地內多個火點持續燃燒。南投分署立即出動人力全力搶救，總計投入救火人員134人次，布設防火線1919公尺，確保火勢不波及周邊山林及農地。

空中支援方面，陸軍航特部累計投水76架次，共380噸，內政部空勤總隊累計投水80架次，共160噸。直升機就近於埔里鯉魚潭取水後前往火場灑水，全天候輪番投入滅火行動。由於火點多且風勢變化大，滅火工作相當艱難，但經過七天搶救，火場21日下午已無火煙，火勢控制。

搶救過程中，當地民眾手持寫有「辛苦了」字樣的紙板，為國軍加油打氣，國軍弟兄揮手、比讚回應，軍民互動影片曝光後，獲網友廣泛讚賞，成為春節期間正能量新聞之一。

林保署表示，火災起因尚待釐清，將移請南投縣消防局及保七總隊第六大隊調查，同時持續監控火場，進行殘火整理及復原作業，防止再度復燃，確保山林與周邊安全。

埔里林班地森林大火，林保署南投分署和消防弟兄從地面滅火，避免火勢蔓延。圖／南投分署提供
南投林班地春節期間山林大火，國軍和空勤總隊出動156架次直升機空中灑水滅火。圖／林保署南投分署提供
南投縣埔里地區春節期間森林大火，林班地多處起火冒煙。圖／南投分署提供
