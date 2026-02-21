聽新聞
影／南投燈會立式划槳體驗 白天划水嬉戲、夜晚水上LED超夢幻
南投燈會將SUP（立式划槳）納入活動體驗，讓貓羅溪成為體驗立式划槳的水上樂園，白天提供民眾親水樂活，夜晚搭配水上LED燈光藝術，營造夢幻的水岸光廊，感受另類水域賞燈體驗。
南投縣政府表示，SUP立式划槳近年來深受各年齡層喜愛，燈會期間至3月8日例假日，每日規劃五個梯次，採現場報名、免費體驗方式，名額有限，鼓勵民眾提早參加。活動地點選在貓羅溪水舞區旁，水流平穩、視野開闊，不僅保障體驗安全，也讓民眾在划槳同時感受河岸生態與城市水域魅力。
除了白天親水運動，夜間活動則結合燈會主展區水上LED藝術設計，打造「水上SUP七彩炫麗LED燈光展示區」。SUP花朵造型水上燈光裝置配合水面倒影，呈現科技與藝術交織的光影效果，與周邊燈區相互呼應，營造動靜交融的水岸光廊。民眾可漫步燈區同時欣賞水域光影藝術，體驗創新的視覺美學。
縣府強調，活動以「健康活力、環境友善、城市共融、低碳永續」為核心理念，透過SUP體驗推廣水域安全教育與全民運動，同時拓展貓羅溪水岸觀光亮點，呈現南投水岸再生與觀光升級成果。縣府誠摯邀請全國民眾，白天走進貓羅溪親水運動，夜晚漫遊南投燈會，共同感受運動、藝術與城市魅力交融的全新燈會風貌。
