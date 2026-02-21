快訊

7大陸遊客命喪貝加爾湖！行程要價7.7萬台幣 …「小鋼炮」2分鐘沉沒

10米高「瑪利歐主燈」必拍！ 2026台灣燈會「瑪利歐星燦嘉年華」5大亮點、Switch玩到爆

台南女兒初二回娘家前先做這件事 2000萬大獎刮到手

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南投燈會立式划槳體驗 白天划水嬉戲、夜晚水上LED超夢幻

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
貓羅溪水域的立式划槳體驗，除了可觀賞燈會，還可下水體驗刺激的水上運動。圖／南投縣政府提供
貓羅溪水域的立式划槳體驗，除了可觀賞燈會，還可下水體驗刺激的水上運動。圖／南投縣政府提供

南投燈會將SUP（立式划槳）納入活動體驗，讓貓羅溪成為體驗立式划槳的水上樂園，白天提供民眾親水樂活，夜晚搭配水上LED燈光藝術，營造夢幻的水岸光廊，感受另類水域賞燈體驗。

南投縣政府表示，SUP立式划槳近年來深受各年齡層喜愛，燈會期間至3月8日例假日，每日規劃五個梯次，採現場報名、免費體驗方式，名額有限，鼓勵民眾提早參加。活動地點選在貓羅溪水舞區旁，水流平穩、視野開闊，不僅保障體驗安全，也讓民眾在划槳同時感受河岸生態與城市水域魅力。

除了白天親水運動，夜間活動則結合燈會主展區水上LED藝術設計，打造「水上SUP七彩炫麗LED燈光展示區」。SUP花朵造型水上燈光裝置配合水面倒影，呈現科技與藝術交織的光影效果，與周邊燈區相互呼應，營造動靜交融的水岸光廊。民眾可漫步燈區同時欣賞水域光影藝術，體驗創新的視覺美學。

縣府強調，活動以「健康活力、環境友善、城市共融、低碳永續」為核心理念，透過SUP體驗推廣水域安全教育與全民運動，同時拓展貓羅溪水岸觀光亮點，呈現南投水岸再生與觀光升級成果。縣府誠摯邀請全國民眾，白天走進貓羅溪親水運動，夜晚漫遊南投燈會，共同感受運動、藝術與城市魅力交融的全新燈會風貌。

南投燈會在貓羅溪規畫立式划槳，吸引親子下水體驗。圖／南投縣政府提供
南投燈會在貓羅溪規畫立式划槳，吸引親子下水體驗。圖／南投縣政府提供
SUP花朵造型水上燈光裝置配合水面倒影，夢幻浪漫氣氛拉滿。圖／南投縣政府提供
SUP花朵造型水上燈光裝置配合水面倒影，夢幻浪漫氣氛拉滿。圖／南投縣政府提供
貓羅溪水域的立式划槳體驗，除了可觀賞燈會，還可下水體驗刺激的水上運動。圖／南投縣政府提供
貓羅溪水域的立式划槳體驗，除了可觀賞燈會，還可下水體驗刺激的水上運動。圖／南投縣政府提供
貓羅溪水域的立式划槳體驗，除了可觀賞燈會，還可下水體驗刺激的水上運動。圖／南投縣政府提供
貓羅溪水域的立式划槳體驗，除了可觀賞燈會，還可下水體驗刺激的水上運動。圖／南投縣政府提供

燈會

延伸閱讀

10米高「瑪利歐主燈」必拍！ 2026台灣燈會「瑪利歐星燦嘉年華」3/2開跑 5大亮點、Switch 2體驗區玩到爆

1秒飛歐洲！中台灣燈會「姆明谷」爆紅 極光森林、夢幻泡泡爆打卡熱潮

影／南投燈會1周已吸引125萬人前來參觀 傳煙火落焰引燃草皮

影／展翼飛馬vs.夢幻獨角獸 南投燈會雙主燈掀話題

相關新聞

彰化百年古剎工商年運籤 呼應美最高法院判決全球關稅無效

美國最高法院昨裁定美國總統川普去年的全球性關稅命令無效，彰化縣百年古剎社頭清水岩今抽出工商業年運籤，字面意思吉利，清水岩...

小年夜燒到初五！南投埔里森林火警燒29公頃 民眾手舉「辛苦了」打氣

春節連假期間，南投縣埔里鎮觀音瀑布附近林保署112林班地發生森林大火，火勢從15日延燒，國軍與內政部空勤總隊投入156架...

影／南投燈會立式划槳體驗 白天划水嬉戲、夜晚水上LED超夢幻

南投燈會將SUP（立式划槳）納入活動體驗，讓貓羅溪成為體驗立式划槳的水上樂園，白天提供民眾親水樂活，夜晚搭配水上LED燈...

1秒飛歐洲！中台灣燈會「姆明谷」爆紅 極光森林、夢幻泡泡爆打卡熱潮

2026中台灣燈會開幕3天，賞燈人次破100萬大關；其中由台中市觀旅局聯手芬蘭知名IP 「姆明一族（The Moomin...

台中太平買菸場轉身藝術展館 見證菸葉歷史

登錄為歷史建築的台中市太平區太平買菸場見證在地菸葉歷史，可從中了解相關產業，還能見到菸葉植栽，另設藝術家陳庭詩紀念館，可...

太平藍染翻轉在地 青年培力基地盼推深度旅遊

台中市太平地方創生青年培力基地長年推廣在地藍染產業，除在基地常設展覽推廣植物染、DIY創作課程，還肩負推廣在地深度旅遊任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。