快訊

初五開工正在拜拜！大安區醫美診所遭槍擊 老闆及女員工中彈

台積電1900塊以上太貴了買不下去？他靠零股持續買進：期待破2330那天

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

彰化百年古剎工商年運籤 呼應美最高法院判決全球關稅無效

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣百年古剎社頭清水岩觀音菩薩聖示國家、工商、農牧的年運籤。記者簡慧珍／攝影
彰化縣百年古剎社頭清水岩觀音菩薩聖示國家、工商、農牧的年運籤。記者簡慧珍／攝影

美國最高法院昨裁定美國總統川普去年的全球性關稅命令無效，彰化縣百年古剎社頭清水岩今抽出工商業年運籤，字面意思吉利，清水岩寺管理委員會主任委員蕭景田說，籤詩實際意涵提醒工商業界步步為營，可獲得較大利潤。

彰化縣定古蹟社頭清水岩按照傳統大年初五抽出國家、工商、農牧的年運籤，首先抽國運籤，主委蕭景田抽第三次是壬子籤獲聖筊，籤詩云「言語雖多不可從，風雲靜處未行龍。暗中發得明消息，君爾何須問重重。」

蕭景田表示，國運籤是中上，籤詩主要意思是執政黨做任何決策時，最好參考在野黨或其他人意見，盡量溝通讓政策融會各方面大家的需要，國運才會昌隆。

榮譽主委蕭惠仁抽出工商業年運籤為壬寅籤，籤詩「佛前發誓無異心，且看前途得好音。此物原來本是鐵，也能變化得成金。」蕭景田解籤詩，說這支籤表面看不錯，實際上提醒工商業謹慎保守、步步為營，可獲得較大利潤。

蕭景田指出，台灣已是地球村一分子，進出口貿易占生意第一位，也是支持國家稅收的第一項重要事情，而台灣與美國貿易連結占其中第一名，美國風吹草動就影響台灣各行各業，美國總統川普的關稅政策對台灣有利或不利每天都有變化，現在美國最高法院推翻全球性課徵關稅的事情違憲，當然川普有他的方法對付，美國行政單位有行政單位的辦法。

蕭景田說，台灣出口量非常興旺，跟世界各國連結之外，最重要的是注意美國行政單位和參眾兩院議事單位的行為，最高法院判決情形可當作台灣的一個參考，但最重要的是台灣要提高投資、提高競爭力，在世界站得住腳。

社頭清水岩委員黃義峰抽出農牧籤是甲午籤，上上籤，籤詩「風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪。凡事不必多憂鬱，福祿自有慶家門。」蕭景田說，對農牧界來講馬年相當順利，無論飼養家禽或家畜都是很好的一年，希望農家有個豐收一年。

彰化縣百年古剎社頭清水岩管委會主委蕭景田（右二）、榮譽主委蕭惠仁（左），在社頭鄉長蕭浚二（右）見證抽國家、工商、農牧的年運籤，總幹事陳慶福負責張羅抽籤事務。記者簡慧珍／攝影
彰化縣百年古剎社頭清水岩管委會主委蕭景田（右二）、榮譽主委蕭惠仁（左），在社頭鄉長蕭浚二（右）見證抽國家、工商、農牧的年運籤，總幹事陳慶福負責張羅抽籤事務。記者簡慧珍／攝影

延伸閱讀

最高法院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

緊盯川普關稅後續 政院：台美協定是否送立院審議將適時因應

美國最高法院裁定川普關稅無效 柯文哲：天塌下來我們不是最高的

關稅被判違法 醫師分析：川普對台真正目標是這件

相關新聞

彰化百年古剎工商年運籤 呼應美最高法院判決全球關稅無效

美國最高法院昨裁定美國總統川普去年的全球性關稅命令無效，彰化縣百年古剎社頭清水岩今抽出工商業年運籤，字面意思吉利，清水岩...

1秒飛歐洲！中台灣燈會「姆明谷」爆紅 極光森林、夢幻泡泡爆打卡熱潮

2026中台灣燈會開幕3天，賞燈人次破100萬大關；其中由台中市觀旅局聯手芬蘭知名IP 「姆明一族（The Moomin...

台中太平買菸場轉身藝術展館 見證菸葉歷史

登錄為歷史建築的台中市太平區太平買菸場見證在地菸葉歷史，可從中了解相關產業，還能見到菸葉植栽，另設藝術家陳庭詩紀念館，可...

太平藍染翻轉在地 青年培力基地盼推深度旅遊

台中市太平地方創生青年培力基地長年推廣在地藍染產業，除在基地常設展覽推廣植物染、DIY創作課程，還肩負推廣在地深度旅遊任...

台中太平古農莊文物館藏逾3000件 緬懷鄉土風情

台中市太平區古農莊文物館收藏超過3000件台灣農村古文物，展館採三合院農宅式建築，甚至有藥鋪店與𥴊仔店，彷彿回到古早農...

彰化鹿港天后宮抽行業新年運勢籤 籤王落在「肥料什穀商」

彰化縣鹿港天后宮依傳統，大年初四抽40個行業新年運勢籤，肥料什穀商抽到籤王，進出口業、建材業抽到中上籤，算是馬年運勢最好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。