彰化百年古剎工商年運籤 呼應美最高法院判決全球關稅無效

美國最高法院昨裁定美國總統川普去年的全球性關稅命令無效，彰化縣百年古剎社頭清水岩今抽出工商業年運籤，字面意思吉利，清水岩寺管理委員會主任委員蕭景田說，籤詩實際意涵提醒工商業界步步為營，可獲得較大利潤。

彰化縣定古蹟社頭清水岩按照傳統大年初五抽出國家、工商、農牧的年運籤，首先抽國運籤，主委蕭景田抽第三次是壬子籤獲聖筊，籤詩云「言語雖多不可從，風雲靜處未行龍。暗中發得明消息，君爾何須問重重。」

蕭景田表示，國運籤是中上，籤詩主要意思是執政黨做任何決策時，最好參考在野黨或其他人意見，盡量溝通讓政策融會各方面大家的需要，國運才會昌隆。

榮譽主委蕭惠仁抽出工商業年運籤為壬寅籤，籤詩「佛前發誓無異心，且看前途得好音。此物原來本是鐵，也能變化得成金。」蕭景田解籤詩，說這支籤表面看不錯，實際上提醒工商業謹慎保守、步步為營，可獲得較大利潤。

蕭景田指出，台灣已是地球村一分子，進出口貿易占生意第一位，也是支持國家稅收的第一項重要事情，而台灣與美國貿易連結占其中第一名，美國風吹草動就影響台灣各行各業，美國總統川普的關稅政策對台灣有利或不利每天都有變化，現在美國最高法院推翻全球性課徵關稅的事情違憲，當然川普有他的方法對付，美國行政單位有行政單位的辦法。

蕭景田說，台灣出口量非常興旺，跟世界各國連結之外，最重要的是注意美國行政單位和參眾兩院議事單位的行為，最高法院判決情形可當作台灣的一個參考，但最重要的是台灣要提高投資、提高競爭力，在世界站得住腳。