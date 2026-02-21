台南七股科工區招商成果亮眼 38家廠商完成購地迎建廠潮
台南市七股科技工業區自2024年啟動土地租售以來，招商成績持續亮眼。截至今年1月，已有38家廠商完成購地，涵蓋食品加工、汽車零組件、機械製造及低汙染產業等多元領域。依市府規定，購地廠商須「兩年內完成建廠、三年內取得工廠登記」，目前已有18家廠商陸續通過景觀審查並取得建築執照，其中3家已進入施工階段，最快今年下半年即可投產。
市府經發局指出，進駐企業多為具研發與製造能量的指標性廠商，包括東陽實業股份有限公司，以及多家在地代表性的車燈製造及金屬製品業者。隨著施工及開發動能持續升溫，園區整體活絡可期。
為加速落實建廠需求，七股科工區採行「開發工程與廠商建廠同步」模式，以提升建廠效率並縮短投產時程。市府自規劃階段即導入服務中心與變電所共構設計，並整合道路、水電、排水、瓦斯及通訊等基礎設施，結合再生能源與台電配電系統，提供穩定、安全且高效的營運環境。園區公共工程依計畫持續推進，目前已完成汙水管線與電信管線工程，其餘基礎設施亦按期施工，逐步形成完整產業聚落，帶動地方就業與產業發展。
目前七股科工區仍有部分土地提供企業進駐。此次招商計12塊出售，總面積約6.13公頃，每塊面積998至2706坪，每坪單價約8.2至8.9萬元；另提供8塊出租用地，總面積約3.02公頃，每塊約1143坪，每坪月租金約130元。招商受理期限延長至今年6月底，有意進駐企業可透過台南市經濟發展局或七股科技工業區官方網站查詢詳細資訊，市府亦將持續提供行政協助與諮詢，打造友善且具競爭力的投資環境。
