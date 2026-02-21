台中太平買菸場轉身藝術展館 見證菸葉歷史

登錄為歷史建築的台中市太平區太平買菸場見證在地菸葉歷史，可從中了解相關產業，還能見到菸葉植栽，另設藝術家陳庭詩紀念館，可一覽精彩版畫與鐵雕等各式創作。

太平買菸場建於1955年，是台灣省菸酒公賣局（台灣菸酒股份有限公司前身）向菸農鑑定、收購菸葉場所，1994年裁撤後閒置，經地方爭取，2013年由台中市政府登錄為歷史建築，修復工程2015年發包，2018年重新開放，成為重要藝文場域。

太平買菸場除設菸葉演繹館區，並設在地藝術家陳庭詩紀念館區，及太平旅遊服務站、懷舊老照片展區等。

館方說，太平早期是中部重要產區，周邊還散落許多菸樓，菸農將菸葉載運到買菸場，經鑑定、估價後，再運到台中菸葉廠後製，菸葉演繹館區留有菸廠模型、舊建材與菸葉鑑定工具，展示菸葉植栽到乾燥後的菸草等展品。

陳庭詩紀念館區部分，館方表示，1913年出生的陳庭詩是在地重要藝術家，以甘蔗板從事版畫創作，發揮甘蔗板特性到極致，多次代表台灣受邀參與國際雙年展，1970年以版畫作品「蟄」獲「韓國國際版畫雙年展」首獎，晚年醉心鐵雕藝術創作，2002年病逝，館內展示陳庭詩的版畫、鐵雕等各式創作。