快訊

三重民宅初五清晨傳火警！疑烹飪釀禍 父女送醫

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

聽新聞
0:00 / 0:00

台中太平古農莊文物館藏逾3000件 緬懷鄉土風情

中央社／ 台中21日電
台中市太平區古農莊文物館收藏超過3000件台灣農村古文物，文物館採三合院農宅式建築，彷彿回到古早農村時代。中央社
台中市太平區古農莊文物館收藏超過3000件台灣農村古文物，文物館採三合院農宅式建築，彷彿回到古早農村時代。中央社

台中市太平區古農莊文物館收藏超過3000件台灣農村古文物，展館採三合院農宅式建築，甚至有藥鋪店與𥴊仔店，彷彿回到古早農村時代，提供民眾緬懷往昔民俗風情、鄉土情懷場域。

位於太平車籠埔頂坪公園內的古農莊文物館由莊主張友吉收集超過3000件農村文物，2008年捐出，太平區公所在公園內依傳統三合院形式建設文物館，2010年啟用。

館方表示，館內鎮館之寶為張友吉1964年退伍當天在軍中最後1顆饅頭，帶回家後捨不得吃，當紀念品放入防潮箱收藏，從此開啟收藏文物歷程。

張友吉陸續收購木製牛車輪、農具、嫁妝、廚灶、衣帽、杯盤器皿與電器等文物，甚至有各種穀物與藥材，館內規劃10個主題展示區，除讓到訪遊客了解太平歷史，也彷彿進入時光隧道，回到台灣早期農村生活。

館方介紹文物館主體採三合院農宅式建築，正身為祖先神明廳展示區，兩邊分別為臥室、廚房展示區，左右護龍以生活、農業用具等主題，還設藥鋪店與𥴊仔店（雜貨店），由於古文物數量繁多，採輪展方式。

館內目前正舉辦「囍事臨門」展與「論斤秤兩-度量衡文物展」，可一覽傳統婚嫁縫紉機、腰桶、化妝箱與八卦篩等各式結婚用品，還有彷彿進入布莊、米店及金飾店場景，動手體驗操作傳統度量衡工具。

古農莊文物館週二到週日上午9時到下午5時（中午休息）免費開放參觀，館內定期辦特展，詳情可查社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「古農莊文物館」。

台中市太平區古農莊文物館收藏超過3000件台灣農村古文物，規劃不同主題展示區，讓到訪遊客彷彿進入時光隧道，回到台灣早期農村生活。中央社
台中市太平區古農莊文物館收藏超過3000件台灣農村古文物，規劃不同主題展示區，讓到訪遊客彷彿進入時光隧道，回到台灣早期農村生活。中央社
台中市太平區古農莊文物館正舉辦「囍事臨門」展，一覽傳統婚嫁各式用品。中央社
台中市太平區古農莊文物館正舉辦「囍事臨門」展，一覽傳統婚嫁各式用品。中央社
台中市太平區古農莊文物館鎮館之寶，為莊主張友吉1964年退伍當天在軍中最後一顆饅頭。中央社
台中市太平區古農莊文物館鎮館之寶，為莊主張友吉1964年退伍當天在軍中最後一顆饅頭。中央社

延伸閱讀

【博覽地平線】赤馬年風雲！盤點6大國際馬年特展：國立故宮博物院、上海博物館、韓國民俗博物館、台灣國美館等

馬中文物之最！唐太宗「昭陵六駿」曾盜運流落美國 西安碑林博物館六馬聚首見證奔騰大唐

國家人權館保存林宅血案1見證文物 曝田秋堇捐贈原因

歷經十年修復 故宮養心殿重開放

相關新聞

台中太平買菸場轉身藝術展館 見證菸葉歷史

登錄為歷史建築的台中市太平區太平買菸場見證在地菸葉歷史，可從中了解相關產業，還能見到菸葉植栽，另設藝術家陳庭詩紀念館，可...

太平藍染翻轉在地 青年培力基地盼推深度旅遊

台中市太平地方創生青年培力基地長年推廣在地藍染產業，除在基地常設展覽推廣植物染、DIY創作課程，還肩負推廣在地深度旅遊任...

台中太平古農莊文物館藏逾3000件 緬懷鄉土風情

台中市太平區古農莊文物館收藏超過3000件台灣農村古文物，展館採三合院農宅式建築，甚至有藥鋪店與𥴊仔店，彷彿回到古早農...

彰化鹿港天后宮抽行業新年運勢籤 籤王落在「肥料什穀商」

彰化縣鹿港天后宮依傳統，大年初四抽40個行業新年運勢籤，肥料什穀商抽到籤王，進出口業、建材業抽到中上籤，算是馬年運勢最好...

中台灣燈會破百萬人次！「白色河馬」迷因爆紅 再藏「龍馬神獸」彩蛋

2026中台灣燈會開幕3天，賞燈人次突破100萬大關；由觀旅局聯手芬蘭知名IP打造的「極光下的姆明谷」，姆明為芬蘭精靈，...

彰化北斗奠安宮啟用許願鐘 3信眾敲鐘買刮刮樂中獎…6小時內還願

彰化縣北斗奠安宮今大年初四迎財神，財團法人奠安宮董事長陳在拉許願鐘的鐘穗敲鐘三下，啟動財神許願鐘，董監事依序上前毃鐘後即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。