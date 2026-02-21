聽新聞
台中太平古農莊文物館藏逾3000件 緬懷鄉土風情
台中市太平區古農莊文物館收藏超過3000件台灣農村古文物，展館採三合院農宅式建築，甚至有藥鋪店與𥴊仔店，彷彿回到古早農村時代，提供民眾緬懷往昔民俗風情、鄉土情懷場域。
位於太平車籠埔頂坪公園內的古農莊文物館由莊主張友吉收集超過3000件農村文物，2008年捐出，太平區公所在公園內依傳統三合院形式建設文物館，2010年啟用。
館方表示，館內鎮館之寶為張友吉1964年退伍當天在軍中最後1顆饅頭，帶回家後捨不得吃，當紀念品放入防潮箱收藏，從此開啟收藏文物歷程。
張友吉陸續收購木製牛車輪、農具、嫁妝、廚灶、衣帽、杯盤器皿與電器等文物，甚至有各種穀物與藥材，館內規劃10個主題展示區，除讓到訪遊客了解太平歷史，也彷彿進入時光隧道，回到台灣早期農村生活。
館方介紹文物館主體採三合院農宅式建築，正身為祖先神明廳展示區，兩邊分別為臥室、廚房展示區，左右護龍以生活、農業用具等主題，還設藥鋪店與𥴊仔店（雜貨店），由於古文物數量繁多，採輪展方式。
館內目前正舉辦「囍事臨門」展與「論斤秤兩-度量衡文物展」，可一覽傳統婚嫁縫紉機、腰桶、化妝箱與八卦篩等各式結婚用品，還有彷彿進入布莊、米店及金飾店場景，動手體驗操作傳統度量衡工具。
古農莊文物館週二到週日上午9時到下午5時（中午休息）免費開放參觀，館內定期辦特展，詳情可查社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「古農莊文物館」。
