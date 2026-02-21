太平藍染翻轉在地 青年培力基地盼推深度旅遊

台中市太平地方創生青年培力基地長年推廣在地藍染產業，除在基地常設展覽推廣植物染、DIY創作課程，還肩負推廣在地深度旅遊任務，設計一系列遊程，邀民眾觀賞生態美景。

位於台中太平區頭汴山區的基地是在地藍染品牌「太平藍」根據地，近日團隊藍染作品「協流共濟」進駐總統府會客室，引發話題。

基地創辦人葉晉玉告訴中央社記者，「太平藍」是921地震後為振興在地產業而誕生，讓受災戶、中高齡婦女與身心障礙者有工作機會，近年更融合文化創意，將藍染帶入生活器具，推出窗簾、時鐘、桌燈及家具等，將地方文化帶入商品中。

基地除有藍染常設展，介紹在地藍染原料「藍草」，從提取汁液、染布、創作過程及運用的各種商品，還設DIY教室，讓到訪遊客可做紀念品，展售地方農特產，肩負在地旅遊推廣任務。

葉晉玉說，基地所在的創作工坊旁道路早期是台中往返南投縣國姓鄉要道之一，沿途景點常吸引遊客，全盛時期有超過100家景觀餐廳，但台74線快速道路與國道6號開通後榮景不再。

葉晉玉表示，頭汴地區有獨特蝙蝠洞景點，是早期人工灌溉渠道遺跡，也是蝙蝠棲息地，加上周邊生態農場及天然美景，希望讓基地成為遊客服務中心，推出融合在地人文、地景1日遊程。

基地服務時間為每週三到週日上午9時到晚間6時，相關展覽內容與服務可查社群網站臉書（Facebook）粉絲團。