快訊

三重民宅初五清晨傳火警！疑烹飪釀禍 父女送醫

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

太平藍染翻轉在地 青年培力基地盼推深度旅遊

中央社／ 台中21日電
位於台中市太平區頭汴山區的太平地方創生青年培力基地是在地藍染品牌「太平藍」根據地，設DIY教室，讓到訪遊客可做紀念品。中央社
位於台中市太平區頭汴山區的太平地方創生青年培力基地是在地藍染品牌「太平藍」根據地，設DIY教室，讓到訪遊客可做紀念品。中央社

台中市太平地方創生青年培力基地長年推廣在地藍染產業，除在基地常設展覽推廣植物染、DIY創作課程，還肩負推廣在地深度旅遊任務，設計一系列遊程，邀民眾觀賞生態美景。

位於台中太平區頭汴山區的基地是在地藍染品牌「太平藍」根據地，近日團隊藍染作品「協流共濟」進駐總統府會客室，引發話題。

基地創辦人葉晉玉告訴中央社記者，「太平藍」是921地震後為振興在地產業而誕生，讓受災戶、中高齡婦女與身心障礙者有工作機會，近年更融合文化創意，將藍染帶入生活器具，推出窗簾、時鐘、桌燈及家具等，將地方文化帶入商品中。

基地除有藍染常設展，介紹在地藍染原料「藍草」，從提取汁液、染布、創作過程及運用的各種商品，還設DIY教室，讓到訪遊客可做紀念品，展售地方農特產，肩負在地旅遊推廣任務。

葉晉玉說，基地所在的創作工坊旁道路早期是台中往返南投縣國姓鄉要道之一，沿途景點常吸引遊客，全盛時期有超過100家景觀餐廳，但台74線快速道路與國道6號開通後榮景不再。

葉晉玉表示，頭汴地區有獨特蝙蝠洞景點，是早期人工灌溉渠道遺跡，也是蝙蝠棲息地，加上周邊生態農場及天然美景，希望讓基地成為遊客服務中心，推出融合在地人文、地景1日遊程。

基地服務時間為每週三到週日上午9時到晚間6時，相關展覽內容與服務可查社群網站臉書（Facebook）粉絲團。

藍染

延伸閱讀

朝聖台北東區「迪士尼娃娃牆」超夢幻！ 最萌行李箱美食、DIY專屬吊飾 還有「5大主題露天座」萌娃陪吃

「皮革戒指」免費體驗！不只免門票 台南「文青古蹟景點」超有儀式感 還有「水晶DIY、時空糖膠囊」值得收藏

呼應長照3.0培力社區「類家人」 五股樂福學堂化身日照中心前哨站

南臺灣青年築夢基地：雄校聯社團養成實驗室

相關新聞

台中太平買菸場轉身藝術展館 見證菸葉歷史

登錄為歷史建築的台中市太平區太平買菸場見證在地菸葉歷史，可從中了解相關產業，還能見到菸葉植栽，另設藝術家陳庭詩紀念館，可...

太平藍染翻轉在地 青年培力基地盼推深度旅遊

台中市太平地方創生青年培力基地長年推廣在地藍染產業，除在基地常設展覽推廣植物染、DIY創作課程，還肩負推廣在地深度旅遊任...

台中太平古農莊文物館藏逾3000件 緬懷鄉土風情

台中市太平區古農莊文物館收藏超過3000件台灣農村古文物，展館採三合院農宅式建築，甚至有藥鋪店與𥴊仔店，彷彿回到古早農...

彰化鹿港天后宮抽行業新年運勢籤 籤王落在「肥料什穀商」

彰化縣鹿港天后宮依傳統，大年初四抽40個行業新年運勢籤，肥料什穀商抽到籤王，進出口業、建材業抽到中上籤，算是馬年運勢最好...

中台灣燈會破百萬人次！「白色河馬」迷因爆紅 再藏「龍馬神獸」彩蛋

2026中台灣燈會開幕3天，賞燈人次突破100萬大關；由觀旅局聯手芬蘭知名IP打造的「極光下的姆明谷」，姆明為芬蘭精靈，...

彰化北斗奠安宮啟用許願鐘 3信眾敲鐘買刮刮樂中獎…6小時內還願

彰化縣北斗奠安宮今大年初四迎財神，財團法人奠安宮董事長陳在拉許願鐘的鐘穗敲鐘三下，啟動財神許願鐘，董監事依序上前毃鐘後即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。